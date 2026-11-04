El convenio suma herramientas de financiamiento, formación y apoyo productivo para que proveedores, trabajadores y productores de Calingasta y San Juan crezcan junto con el proyecto.





Con su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobada en 2025, Los Azules asumió un compromiso de desarrollo de proveedores locales que este convenio respalda. Construirlo y operarlo requerirá empresas y personas de San Juan, del resto del país y del mundo.





El acuerdo apunta a que los proveedores y trabajadores sanjuaninos fortalezcan sus capacidades y generen nuevas para participar y competir.

El acuerdo se organiza en cuatro ejes de trabajo:

• Proveedores: fortalecer a las empresas sanjuaninas con herramientas de crédito y garantías, para que amplíen su participación en la cadena de valor de Los Azules.

• Personas: colaborar con la formación técnica y laboral, la educación financiera e iniciativas educativas, con foco en Calingasta y San Juan.

• Territorio: aportar capacidad técnica local a necesidades de infraestructura y servicios del territorio, en articulación con las autoridades competentes.

• Producción: acompañar a productores con herramientas para tecnificar el riego, usar el agua de forma más eficiente y diversificar su actividad, generando valor más allá de la minería.





A partir de la firma, las partes buscarán organizar el trabajo, definir prioridades y evaluar las primeras acciones para desarrollar proveedores y fortalecer las capacidades locales. Cada una se formalizará por separado, con metas y seguimiento de resultados, en línea con la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero, las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.





El convenio complementa las políticas de Los Azules y no modifica los procesos de contratación del proyecto. “Los Azules se va a construir con talento y empresas de toda la Argentina y del mundo, pero queremos que San Juan sea protagonista.





Este acuerdo suma herramientas para que más proveedores y trabajadores de Calingasta y de la provincia amplíen su participación y su capacidad para competir”, señaló Michael Meding, Presidente de Andes Corporación Minera S.A. y Managing Director de McEwen Copper. “Conocemos a las empresas y a las familias de San Juan.





Ponemos nuestras herramientas de financiamiento, garantías y formación para que más empresas y personas sanjuaninas crezcan junto con la inversión minera”, expresó Silvina Bellantig, Líder de la Unidad Minera del Grupo Petersen y Directora de Banco San Juan.





Sobre Los Azules





El proyecto Los Azules, desarrollado por McEwen Copper Inc., está ubicado en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, Argentina, y es uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo. Según datos de S&P Global de 2024, su producción anual proyectada lo ubicaría en el puesto 26 entre los 423 productores de cobre a nivel mundial, dentro del 6% de mayor producción.





Además, ocupa el décimo lugar en recursos minerales totales entre los depósitos de pórfido de cobre sin desarrollar, según información de la compañía. El Estudio de Factibilidad publicado en octubre de 2025 contempla una inversión inicial de USD 3.170 millones, 22 años de producción (21 años de minado) y una producción promedio de 148.200 toneladas anuales de cátodos de cobre, con 204.800 toneladas por año durante los primeros cinco años.





El proyecto cuenta con reservas minerales probadas y probables de 10,2 mil millones de libras de cobre, más recursos adicionales de 5,4 mil millones de libras en las categorías medida e indicada y 20 mil millones de libras en la categoría inferida. El estudio identifica además la oportunidad de extender la vida de la mina por 30 años o más mediante el procesamiento de los sulfuros primarios, que forman la mayor parte del recurso inferido, ya sea con la tecnología Nuton® de Rio Tinto o con una concentradora convencional, opciones no incluidas en el caso base.





Los Azules está diseñado para convertirse en una de las primeras minas de cobre regenerativas del mundo, mediante un proceso de lixiviación en pilas y extracción por solventes y electroobtención (SX/EW), que permitirá producir cátodos de cobre de alta pureza (99,99%) directamente en el sitio, sin necesidad de fundición.





Su diseño contempla un consumo de agua 74% menor que el de una operación convencional de molienda, una intensidad de emisiones de carbono 72% inferior al promedio de la industria, la utilización de electricidad 100% renovable y una operación sin diques de relaves, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038.





El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, orientado a su alineación con estándares internacionales de sostenibilidad.

Andes Corporación Minera S.A., titular del proyecto de cobre Los Azules, y Banco de San Juan S.A. junto a la Unidad Minera del Grupo Petersen, firmaron un Convenio Marco de Cooperación para fortalecer las capacidades existentes y crear nuevas en la cadena de valor vinculada al proyecto, con foco en Calingasta y en San Juan.