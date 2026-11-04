La negociación salarial en San Juan seguirá este miércoles tras la propuesta oficial de dos aumentos del 1,5% para noviembre y diciembre. UDAP, UDA y AMET llevaron la oferta a sus bases y se espera una definición sindical.

La negociación salarial docente en San Juan continuará este miércoles con la respuesta de UDAP, UDA y AMET al ofrecimiento del Gobierno provincial, que propuso una actualización del 3% en dos tramos. La discusión quedó abierta luego del primer encuentro de esta tercera ronda paritaria del año, realizado el lunes.

La propuesta oficial establece un aumento del 1,5% para noviembre, calculado sobre el valor índice de octubre, y otro 1,5% para diciembre, esta vez sobre el índice actualizado del mes anterior. Ese mecanismo introduce dos bases de cálculo distintas, un punto que forma parte del análisis gremial sobre el alcance real del incremento.

En la reunión inicial, los representantes sindicales no dieron una respuesta inmediata y solicitaron tiempo para consultar a sus afiliados. Según trascendió en las últimas horas, la oferta no habría logrado respaldo en los sindicatos y la postura sería rechazarla, aunque esa definición no fue comunicada de manera oficial hasta el momento.

Antecedentes y escenario

La continuidad de las conversaciones permitirá determinar si el Ejecutivo mantiene la propuesta o si presenta una alternativa para destrabar la negociación. Por ahora, el ofrecimiento constituye el primer planteo formal para definir los salarios docentes de noviembre y diciembre, en un tramo del año que impacta directamente en la actualización de haberes del sector educativo provincial.

En representación del Gobierno participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Del lado sindical estuvieron delegados de UDAP, UDA y AMET. La definición formal de las organizaciones se conocerá este miércoles, cuando se retome la mesa paritaria.