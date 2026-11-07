La Dirección Nacional de Vialidad advirtió este sábado 7 de noviembre, a las 6, por condiciones climáticas adversas que complican la circulación en distintas rutas nacionales de San Juan. El informe oficial anticipó que el fenómeno se mantendrá durante todo el fin de semana. Entre los riesgos señalados figuran hielo en calzada, lloviznas, neblina, aguanieve, nieve y fuertes vientos.

El organismo indicó que la mayor dificultad se concentra en las primeras horas del día, cuando la temperatura favorece la formación de hielo sobre la superficie de rodamiento. También señaló una reducción de visibilidad por neblina y precipitaciones en forma de aguanieve o nieve en zonas de mayor altura. A eso se suman vientos del sector sur, que en algunos tramos se combinan con ráfagas del norte y generan inestabilidad para la conducción.

Corredores bajo advertencia Vialidad Nacional puso especial atención en la Ruta Nacional 150, donde en sectores de alta montaña y zona norte existe riesgo de hielo, viento, neblina, lluvia y aguanieve. En la Ruta Nacional 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja, el informe mencionó calzada resbaladiza y ráfagas de viento cruzado. En la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia, se reportaron sectores con heladas tempranas y aguanieve.

El alerta también alcanza a otros corredores interprovinciales. En la Ruta Nacional 141, entre Caucete y Chepes (La Rioja), se advirtieron vientos y lloviznas. En la Ruta Nacional 20, que conecta San Juan con San Luis, se recomendó circular con precaución por visibilidad reducida. La Ruta Nacional 40 Sur, desde San Juan hasta el límite con Mendoza, fue descripta con condiciones climáticas inestables en todo su recorrido.

Recomendaciones oficiales La Ruta Nacional 153, en el tramo Sarmiento-Pedernal-Los Berros, también quedó bajo advertencia por calzada húmeda y ráfagas de viento. Ante ese cuadro, Vialidad Nacional pidió evaluar la necesidad de viajar y, de ser posible, postergar los traslados hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Para quienes deban circular, recomendó reducir la velocidad, duplicar la distancia de frenado, usar luces bajas y faros antiniebla cuando sea necesario, no utilizar balizas en movimiento y revisar frenos y limpiaparabrisas antes de salir.

El organismo también sugirió llevar mantas, abrigo y líquido, especialmente en zonas de alta montaña. La advertencia rige para toda la red vial provincial mientras se mantenga el pronóstico de condiciones adversas durante el fin de semana. En ese marco, la variable a seguir es la evolución del tiempo y las actualizaciones que pueda emitir el organismo nacional sobre cada corredor.