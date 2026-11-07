El sábado 7 de noviembre tendrá mínima de 9°C y máxima de 23°C. Las lluvias se concentrarían en la madrugada y la mañana, con mejora hacia la tarde.

El sábado 7 de noviembre llegará a San Juan con un descenso de temperatura y condiciones de inestabilidad en las primeras horas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 23°C, con lluvias y viento del sector sur. El dato es relevante para la planificación de actividades al aire libre y traslados durante el fin de semana.

Durante la madrugada, el SMN prevé probabilidad de lluvias aisladas, acompañadas por viento del sur con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Ese escenario marcará el tramo más inestable del día y mantendrá un ambiente fresco en la provincia. La combinación de precipitaciones y viento puede afectar la visibilidad y la circulación en horarios de menor temperatura.

Persistencia de las precipitaciones

Por la mañana, continuará la posibilidad de precipitaciones, aunque en forma de chaparrones. El viento seguirá soplando desde el sur, pero con menor intensidad, mientras la temperatura se mantendrá baja. En esa franja horaria se concentrará el impacto del frente inestable previsto por el organismo nacional. No se informaron alertas en el parte difundido, pero sí una mejora progresiva a medida que avance el día.

Mejora hacia la tarde

Con el correr de las horas, el panorama comenzará a estabilizarse. Para la tarde, el SMN anticipa cielo ligeramente nublado y una brisa del sector sureste, con la temperatura en su valor máximo de 23°C. Esa evolución habilitará mejores condiciones para la segunda parte de la jornada. La mejora también reducirá la probabilidad de nuevas precipitaciones durante ese tramo.

Condiciones nocturnas

Durante la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 17°C, según el mismo informe. Ese cierre del día consolidará un escenario más estable después de las lluvias de la madrugada y la mañana. El pronóstico, en consecuencia, deja una ventana de mayor previsibilidad para actividades del sábado por la tarde y la noche.