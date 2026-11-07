La Asociación Jóvenes para Jóvenes reunió a referentes de unos 15 espacios e instituciones de San Juan. El encuentro buscó definir una línea de trabajo común.

El jueves, la Asociación Jóvenes para Jóvenes organizó en San Juan un conversatorio sobre salud mental en el que participaron más de 60 personas y referentes de unos 15 espacios e instituciones. La actividad reunió a jóvenes estudiantes y profesionales con el objetivo de generar acciones conjuntas frente a una problemática que, según los organizadores, atraviesa distintos ámbitos sociales.

Diagnóstico compartido

En diálogo con TELESOL DIARIO, el Lic. Lautaro Gimenes explicó que el encuentro puso a la salud mental como “la problemática del Siglo XXI y transversal a cualquiera otra emergente en sociedades actuales”. También señaló que lo distintivo de la convocatoria fue la presencia de referentes de distintos sectores, instituciones y organizaciones de la provincia. Durante la charla, los asistentes debatieron experiencias y mencionaron líneas de trabajo desde cada espacio.

Trabajo intersectorial

Gimenes sostuvo que la intención es “generar una línea de trabajo común” y pensar actividades territoriales y académicas que puedan realizarse de manera coordinada. En ese marco, remarcó que la salud mental “se debe trabajar intersectorialmente y no desde la individualidad”. La definición apunta a articular respuestas entre instituciones, en lugar de limitar el abordaje a acciones aisladas.

Punto de partida

Según el joven profesional, el encuentro fue “el puntapié para iniciar acciones por la salud mental de manera intersectorial”. La convocatoria reunió a alrededor de 15 espacios diferentes y a más de 60 jóvenes, de acuerdo con los datos difundidos por la organización. El próximo paso, según lo planteado en la actividad, será traducir ese intercambio en iniciativas concretas de alcance territorial y académico.