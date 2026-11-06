El municipio, junto a Fundación Arcor y la Universidad Católica de Córdoba, celebró la graduación de 14 referentes comunitarias que completaron una formación especializada para promover la participación cultural, la inclusión y los derechos de niñas y niños.

La Municipalidad de Rawson llevó adelante el acto de entrega de certificados de la Diplomatura de Mediadoras Socioculturales, una iniciativa que permitió que 14 mujeres del departamento culminaran exitosamente un proceso de formación destinado a fortalecer el trabajo territorial con las infancias. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Angélica, donde las flamantes egresadas fueron reconocidas por su esfuerzo, perseverancia y compromiso con sus comunidades.





La propuesta surgió del trabajo articulado entre la Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, y Fundación Arcor, con el acompañamiento académico de la Universidad Católica de Córdoba, institución encargada de dictar y certificar la formación.













El trayecto formativo comenzó en mayo y se desarrolló durante tres meses, bajo una modalidad virtual a través del Portal Educativo de Fundación Arcor, en el marco de su programa de Capacitaciones con Anclaje Territorial. La iniciativa estuvo dirigida a docentes, referentes comunitarios, integrantes de equipos técnicos y personas vinculadas al ámbito cultural y al acompañamiento de las infancias.





A través de seis módulos, las participantes incorporaron herramientas teóricas y metodológicas para comprender las realidades de sus comunidades, diseñar propuestas socioculturales y promover espacios donde niñas y niños puedan expresar sus ideas, participar activamente y ejercer sus derechos culturales.













La capacitación también permitió reflexionar sobre el vínculo entre cultura e infancia, reconociendo a niñas y niños como protagonistas y productores de cultura dentro de sus propias comunidades. Para ello, se abordaron experiencias cotidianas, como los cumpleaños y las celebraciones del Día del niño, analizando el lugar que ocupan sus voces, intereses y decisiones en las actividades organizadas por las personas adultas.





La implementación de esta propuesta fue posible gracias a la articulación entre el Comité de Relaciones con la Comunidad de Arcor San Juan y la Dirección de Familia y Promoción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral del municipio.





La ceremonia contó con la presencia del intendente de Rawson, Dr. Carlos Munisaga; el gerente de Planta de Arcor San Juan, Ramiro Villafañe; la analista de Proyectos de Fundación Arcor, Florencia Suárez Bazán; la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yañez; y la directora de Familia y Promoción Social, Dra. Laura Montero, además de funcionarios municipales y las protagonistas de esta jornada.













En este sentido, el intendente Carlos Munisaga expresó: "Es una enorme alegría compartir este momento con mujeres que han cumplido todo un proceso de formación y que hoy reciben sus certificados. Esto es el resultado de un trabajo conjunto entre el municipio, Fundación Arcor y una institución académica de gran prestigio como la Universidad Católica de Córdoba. Pero, fundamentalmente, es el reconocimiento al esfuerzo de cada una de ustedes, que supieron valorar esta oportunidad, dedicaron su tiempo, cumplieron con las exigencias de la capacitación y hoy cuentan con nuevas herramientas para seguir trabajando por sus comunidades".





Asimismo, el jefe comunal puso en valor la importancia de fortalecer el entramado institucional y social del departamento: "En Rawson contamos con una importante red territorial integrada por 30 Centros de Contención Integral, tres Centros Integradores Comunitarios y seis Centros de Desarrollo Infantil, además de otros espacios de acompañamiento social. En muchos de esos lugares hay familias, instituciones y mujeres con un corazón enorme que abren sus puertas para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, esta formación es tan importante: porque nos permite fortalecer a quienes trabajan todos los días en el territorio, acercar oportunidades y mejorar el acompañamiento a nuestra comunidad, teniendo siempre como principales beneficiarios a nuestros niños y niñas".









Por su parte, el gerente de Planta de Arcor San Juan, Ramiro Villafañe, felicitó a las egresadas y destacó el compromiso de la compañía con las comunidades donde desarrolla sus actividades: "Para nosotros es un honor acompañarlas en esta celebración. Quiero felicitarlas por haber asumido este desafío y por el esfuerzo que pusieron para llegar hasta aquí. Desde Fundación Arcor y a través del Comité de Relaciones con la Comunidad trabajamos para generar oportunidades que fortalezcan la educación y el acompañamiento a las infancias. Hoy reciben un certificado muy valioso, pero también comienza el desafío de llevar a la práctica todo lo aprendido y transformarlo en acciones concretas para sus comunidades".





En tanto, la analista de Proyectos de Fundación Arcor, Florencia Suárez Bazán, remarcó la importancia de reconocer a las infancias como protagonistas de la vida cultural: "Esta jornada es de ustedes y representa el reconocimiento a su dedicación, compromiso y esfuerzo. Desde Fundación Arcor venimos trabajando desde hace más de tres décadas para generar oportunidades de desarrollo integral en las comunidades, convencidos de que la infancia debe ocupar un lugar central en la agenda de los gobiernos, de las organizaciones y también de las empresas. Esta formación nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre las infancias y la producción cultural, pero, sobre todo, a reconocer las voces de niñas y niños como verdaderos productores de cultura. Celebramos que Rawson continúe generando espacios donde esas voces sean escuchadas y valoradas".





Finalmente, la directora de Familia y Promoción Social, Dra. Laura Montero, destacó el cumplimiento de los objetivos propuestos y agradeció el compromiso de las participantes: "Estoy muy feliz por los logros alcanzados y porque pudimos concretar aquella meta que nos propusimos al comenzar este proceso. Quiero agradecerles a todas por su compromiso, por haber sostenido la capacitación y por llegar hasta esta instancia. Deseo que estas nuevas herramientas puedan aplicarlas diariamente, especialmente frente a las situaciones complejas que se presentan en los espacios comunitarios, para seguir acompañando de la mejor manera a las familias de Rawson".





Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es su vinculación con el trabajo que la Municipalidad de Rawson desarrolla en el territorio a través de una extensa red de instituciones y espacios comunitarios.





Actualmente, el departamento cuenta con 30 Centros de Contención Integral (CCI) distribuidos en diferentes barrios, muchos de los cuales funcionan en domicilios particulares, sedes de organizaciones, merenderos y comedores comunitarios, gracias al compromiso de familias y referentes que ponen sus espacios a disposición de quienes más lo necesitan.





A esta estructura se suman los tres Centros Integradores Comunitarios, ubicados en Villa Angélica, Villa Krause y Médano de Oro, donde se brindan servicios de salud, atención social, actividades culturales, acompañamiento institucional y distintas prestaciones municipales.





Asimismo, funcionan seis Centros de Desarrollo Infantil (CDI), entre ellos el recientemente inaugurado en Valle Grande con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, además de centros de día y otros dispositivos de atención y contención destinados a diferentes sectores de la población.





Esta red territorial permite que el municipio trabaje de manera articulada con organizaciones sociales, instituciones culturales, deportivas, bibliotecas populares, centros de jubilados y referentes barriales, acercando servicios, oportunidades de formación y herramientas para fortalecer la integración comunitaria.













En este contexto, la formación de Mediadoras Socioculturales representa un aporte significativo para mejorar las intervenciones en los distintos espacios de acompañamiento, promoviendo prácticas más participativas, inclusivas y respetuosas de los derechos de las infancias.





La jornada concluyó con la entrega de los certificados a las 14 flamantes egresadas, quienes participaron de la ceremonia con la indumentaria académica tradicional de la Universidad Católica de Córdoba, dando un marco especial a la celebración y al reconocimiento de su trayectoria formativa.





Más allá de la acreditación académica, la finalización de esta diplomatura representa un paso importante en la consolidación de políticas de formación y fortalecimiento comunitario, que permiten profesionalizar y reconocer el trabajo de mujeres que cumplen un rol fundamental en el acompañamiento de las familias rawsinas.





De esta manera, la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso con la capacitación permanente, la articulación entre el sector público, privado y académico, y la generación de oportunidades que contribuyan a construir comunidades más inclusivas, participativas y comprometidas con el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.