Por intervención del Ministerio de Gobierno y de los diputados por San Juan, Nancy Picón y Carlos Jaime, aportaron su visión sobre el proyecto de “Ley Malvinas”.





El Ministerio de Gobierno convocó a la participación de Veteranos de Guerra de Malvinas en el tratamiento legislativo del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa comenzó a ser analizada en el Congreso el 30 de septiembre.





Durante la reunión de la comisión de Malvinas, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó la importancia de incorporar la voz de quienes fueron protagonistas de la defensa del territorio argentino.





“Nos es muy importante convocar a los veteranos que son quienes tiene la palabra más válida sobre este tema, son quienes fueron protagonistas de la defensa de nuestro territorio, de la defensa de la soberanía de nuestro país, y con quienes trabajamos constantemente para extender la tarea de malvinizar a la sociedad”, expresó Palma.





El evento permitió que representantes de los héroes de Malvinas acercaran su mirada sobre el proyecto y plantearan la importancia de sostener la memoria y la soberanía como ejes del debate sobre el archipiélago.





La voz de los Veteranos













Víctor Sierra, Veterano de Guerra de Malvinas, valoró la posibilidad de participar del tratamiento y destacó el carácter institucional de la postura expresada por los excombatientes. “Desde nuestra institución agradecemos que después de 44 años nos convocaran para participar de la defensa de la soberanía de nuestras islas, nuestra postura no es partidaria, apoyamos el proyecto porque tienen que ver con la defensa de la soberanía nacional y de nuestros recursos”, afirmó.





Sierra también destacó el trabajo de malvinización que los veteranos desarrollan en escuelas y distintos espacios sociales. En ese sentido, señaló la importancia de transmitir la historia de Malvinas y de Georgias.





“El despliegue de la bandera en el Mundial de fútbol fue una inyección de malvinización, lo mismo que nosotros hacemos con las tareas que realizamos en las escuelas y en otros espacios de la sociedad, contar la historia de Malvinas y también la historia de Georgias, que es una deuda del estado con la sociedad”, sostuvo.





Finalmente, el veterano sintetizó la posición expresada durante el encuentro: “La patria no se negocia, la memoria se honra y la soberanía se defiende”.