El barrio Feres de Ullum sigue sin luz desde la madrugada de este viernes por un transformador quemado. Los vecinos piden una solución permanente ante cortes que se repiten con el viento.

Vecinos del barrio Feres, en el callejón Pedro Moreno de Ullum, permanecían sin energía eléctrica desde la madrugada de este viernes por la falla de un transformador. Según relataron, el problema no es nuevo y cada episodio de viento fuerte vuelve a dejar sin servicio a toda la zona. La interrupción afecta a hogares del sector y reaviva un reclamo que, de acuerdo con los vecinos, ya fue presentado.

Falla recurrente Los residentes explicaron que el origen del corte es un transformador quemado, con los contactos “falseados”, lo que provoca la caída del suministro ante cualquier ráfaga. Indicaron que ya hicieron el reclamo correspondiente y que les informaron que este viernes se solucionaría la falla. Sin embargo, advirtieron que una reparación puntual no resolvería el problema de fondo, porque la situación se repite desde hace tiempo.

Reclamo por una solución definitiva La demanda de los vecinos apunta a que la intervención no quede en un arreglo transitorio. Señalaron que cada vez que sopla viento fuerte se produce un nuevo apagón, con el consecuente impacto sobre la vida cotidiana del barrio. En ese contexto, insistieron en que la reparación debe ser permanente para evitar que el servicio vuelva a interrumpirse ante las mismas condiciones climáticas.

Condiciones meteorológicas Las ráfagas comenzaron con fuerza en la madrugada de este viernes, tal como estaba pronosticado, y se extenderían hasta la tarde-noche. Ese escenario alimentó la preocupación de los vecinos por la posibilidad de que los cortes se repitieran durante la jornada, incluso después del arreglo anunciado. Por ahora, el punto central sigue siendo si la solución informada alcanzará para estabilizar el suministro en el barrio.