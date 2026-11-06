La Federación Económica de San Juan informó que la mayoría de los locales abrirá. Marcelo Quiroga recordó el pago doble y el franco compensatorio.

Este lunes 8 de noviembre, el comercio de San Juan trabajará, en su mayoría, con normalidad pese al feriado nacional dispuesto por la visita del Papa León XIV. La medida oficial alteró la rutina en distintos rubros y motivó desplazamientos de sanjuaninos hacia Buenos Aires y Córdoba, donde el pontífice celebrará misas. En ese contexto, la actividad comercial local quedó sujeta a la decisión de cada establecimiento.

Definición del sector Desde la Federación Económica de San Juan informaron que “la mayoría o parte del comercio de la Capital abrirá sus puertas”. La entidad agregó que, en los departamentos del interior, los comercios trabajarán “con total normalidad”, al igual que los shoppings, que mantendrán sus horarios habituales. El comunicado también precisó que cada comerciante tendrá libertad para decidir individualmente si abre o no su establecimiento.

Pago y condiciones laborales Marcelo Quiroga, referente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, señaló a TELESOL DIARIO que la actividad será normal y recordó que, al tratarse de un feriado nacional, los empleadores deberán pagar jornada doble y otorgar franco compensatorio. Según explicó, “la mayoría de los comercios chicos y medianos abrirán sus propios dueños”.

Quiroga agregó que las grandes tiendas “seguramente” harán trabajar a sus empleados y que deben abonar lo que corresponde. Esa modalidad alcanza a un día alcanzado por el régimen de feriados nacionales, con impacto directo en la organización de turnos y en el costo laboral para los empleadores. En términos prácticos, la decisión comercial se concentrará en la evaluación de apertura de cada local y en la disponibilidad de personal.

La referencia central para este 8 de noviembre es que no habrá una disposición uniforme para todo el sector, sino decisiones individuales por comercio. La definición de la Federación Económica y las precisiones de Quiroga marcan el marco operativo para la jornada, mientras se mantiene vigente la obligación de pago correspondiente al feriado. El dato a seguir es cuántos locales efectivamente abrirán en la Capital y en el resto de los departamentos.