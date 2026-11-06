El Ministerio de Gobierno ajustó trazados para mejorar el acceso a escuelas, hospitales y zonas comerciales. Los cambios estarán a prueba durante 60 días.

Desde este sábado 7 de noviembre, cinco líneas de colectivos de San Juan circularán con un recorrido distinto. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, con el objetivo de mejorar la llegada a escuelas, hospitales, zonas comerciales y centros de servicios.

Según informó el organismo, la redefinición de los trayectos surgió de un análisis técnico de la cobertura territorial, de reuniones con las empresas prestatarias y de los reclamos recibidos por los canales oficiales de contacto. La decisión busca ajustar la oferta de transporte a los desplazamientos cotidianos de los usuarios y a los puntos de mayor demanda.

Período de pruebaLos nuevos esquemas tendrán una prueba de 60 días. Durante ese lapso, las autoridades evaluarán el impacto del cambio en la movilidad de los vecinos antes de resolver si los recorridos quedan de manera definitiva. Ese plazo convierte a la modificación en una medida sujeta a revisión y no en una redefinición cerrada del sistema.

En el detalle difundido por RedTulum, la línea 363 desviará su trayecto por La Plata, Calle 12, Santa Fe, Malvinas Argentinas y nuevamente La Plata, desde donde retomará su recorrido habitual. En tanto, la línea 340, que circula por Juan José Bustos, ingresará por Fray M. Esquiú, retomará Juan José Bustos y seguirá por Paula Albarracín de Sarmiento, P. Mario Ianelli y Cabot, para volver a salir a Juan José Bustos y continuar su curso normal.

La línea 3, que une Capital con Caucete, ajustará su recorrido por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca, para luego empalmar con su trazado original. Desde el organismo recordaron que los vecinos pueden consultar las actualizaciones y el mapa detallado de paradas en la aplicación oficial del servicio, disponible para celulares.