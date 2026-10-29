La sucursal de República del Líbano y Alvear postergó su cierre un mes. El SEC dijo que la demora responde al retiro de equipos y al desmantelamiento del local.

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, seguirá funcionando hasta fines de noviembre, un mes más de lo previsto. La secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, confirmó la postergación y señaló que la medida impacta en la situación laboral de los doce empleados de la sucursal.

La sucursal tenía previsto cerrar en octubre, pero el plazo se extendió por las tareas de desmantelamiento del local. Según explicó Moral, el retiro de distintos equipos demanda más tiempo del inicialmente calculado. Entre los elementos que deben ser retirados figuran las cajas registradoras, los equipos de aire acondicionado y las cámaras frigoríficas.

Desmantelamiento y entrega del inmueble

La extensión del funcionamiento también responde a la obligación de entregar el inmueble vacío. Ese requisito obliga a la empresa a mantener abierta la sucursal mientras avanza con la remoción de instalaciones y equipamiento. La prórroga, en consecuencia, no modifica la decisión de cierre, sino el cronograma de salida del local.

Situación de los trabajadores

La demora les da a los trabajadores más margen para definir su situación. De acuerdo con Moral, algunos ya habían acordado su desvinculación, mientras que otros evaluaban seguir dentro de la cadena. Con el nuevo plazo, quienes todavía no resolvieron su futuro tendrán un mes más para analizar alternativas, entre ellas la reubicación en otras sucursales de Vea.

La dirigente sindical indicó que en el local trabajan doce personas y que la situación de cada una dependerá de la decisión que adopten antes del cierre definitivo. En septiembre, cuando se conoció la clausura prevista, el SEC había informado que la empresa ya había comunicado la medida a los empleados y que se evaluaban opciones individuales.

Antecedente en Villa Krause

El caso se suma al cierre del supermercado Vea de boulevard Sarmiento, en Villa Krause, que dejó de operar a fines del año pasado. En esa sucursal, los dieciséis empleados resolvieron su situación mediante indemnizaciones, reubicaciones y retiros voluntarios. El nuevo cronograma en Rawson deja pendiente la definición final de los doce puestos de trabajo y la fecha exacta de vaciamiento del local.