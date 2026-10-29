Fernando Perea dijo que la obra sigue en pausa, pero quedó nuevamente en evaluación. La decisión depende del financiamiento y de la definición del gobernador Orrego.

El Gobierno de San Juan volvió a poner en evaluación la ampliación de la Terminal de Ómnibus, una obra que quedó frenada en marzo de 2026 por falta de fondos. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que el proyecto sigue "en pausa", aunque permanece dentro de la cartera provincial. La definición ahora depende del financiamiento disponible y de una evaluación junto al gobernador Orrego.

La eventual reactivación se apoya en los recursos internacionales que consiguió la provincia durante este año. Según el Gobierno, San Juan sumó más de 1.000 millones de dólares entre la colocación del Bono San Juan, un acuerdo con la minera Vicuña y un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la Ruta 40 Sur. Ese esquema de financiamiento permitió sostener otras obras y reordenar prioridades dentro del presupuesto provincial.

Prioridades de obra

Con esos fondos, la administración provincial lanzó la construcción simultánea de 30 barrios del IPV con 2.240 viviendas, incorporó un tercer turno nocturno en la Avenida Circunvalación y reactivó tramos de las rutas 40 Norte y 20. Perea explicó que la terminal había quedado postergada porque el Gobierno priorizó obras como la ampliación del Hospital Rawson y los hospitales de Angaco y Calingasta. La ampliación de la terminal, por lo tanto, quedó condicionada a la disponibilidad de recursos y al orden de ejecución de las obras públicas en curso.

El ministro dio esas definiciones en una entrevista en el programa Pelado Stream. Allí señaló: "Pusimos pausa porque decidió el gobernador que había otras prioridades. En el caso de la terminal no teníamos financiamiento internacional y priorizamos otro tipo de obra, como los hospitales. Pero ahora lo hemos puesto nuevamente en agenda: vamos a evaluarlo con el gobernador, porque el proyecto está licitado y sigue dentro de la cartera". La declaración confirma que no existe una adjudicación en marcha y que la resolución quedó sujeta a una definición política y financiera.

Antecedentes y licitación

La iniciativa fue anunciada a fines de 2024 como una de las obras centrales de la gestión provincial. A fines de julio de 2025, el Ministerio de Infraestructura abrió la licitación pública y fijó la apertura de sobres para el 1° de septiembre, aunque luego se postergó un mes por pedido de las empresas para reunir documentación. La apertura de ofertas se concretó el 29 de septiembre de 2025 en el Centro Cívico, con nueve empresas presentadas.

De las ocho ofertas que quedaron en carrera, seis se ubicaron por debajo del presupuesto oficial. Terusi Construcciones presentó la propuesta más baja, por $23.063 millones, seguida por Galvarini y Asociados, Perfil SRL y la UTE Panacam-Asfa. Más atrás quedaron Mapal y la UTE Senda SRL-Petersen Thiele y Cruz, mientras que Cicon ofertó $27.420 millones y la UTE Bilbao Construcciones-Ing. César Borrego SRL llegó a $29.036 millones.

Alcance de la obra

El proyecto tiene un presupuesto oficial de $27.296 millones y un plazo de ejecución de 540 días. El edificio actual, inaugurado en 1973, se mantendría en pie y seguiría funcionando para las líneas interprovinciales, mientras que al lado se construiría una terminal nueva. Esa nueva estructura triplicaría la superficie cubierta y semicubierta, al pasar de 4.170 a más de 14.000 metros cuadrados destinados a viajes nacionales e internacionales.

El complejo prevé más de 20 dársenas nuevas, un sector comercial y gastronómico con más de 10 locales y un puente peatonal de 75 metros con paneles solares propios. También incorpora tecnología de nivel aeroportuario, con pantallas informativas, autogestión digital y cintas transportadoras. Según el proyecto difundido por la provincia, la obra generaría más de 200 empleos directos en la construcción, además de puestos indirectos vinculados con insumos y servicios locales. Perea no fijó una fecha para la decisión final, por lo que el próximo paso sigue atado a la definición del Ejecutivo provincial.