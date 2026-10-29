La cotización informal bajó cinco pesos en la plaza sanjuanina. El oficial y el blue porteño no registraron cambios.

El dólar blue volvió a bajar en San Juan y cerró la jornada en $1.585 para la venta y $1.525 para la compra, cinco pesos por debajo del cierre anterior.

En Buenos Aires, el billete informal no mostró variaciones y terminó en $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. Esa diferencia confirma que la plaza sanjuanina mantiene una dinámica propia de precios respecto del mercado porteño.

El dólar oficial, que es el tipo de cambio regulado por el Banco Nación, tampoco registró cambios. Se ubicó en $1.560 para la venta y $1.510 para la compra, en una rueda sin alteraciones en las operaciones formales.

Tipo de cambio para consumos El dólar tarjeta, utilizado para pagos en moneda extranjera con tarjetas y alcanzado por impuestos y recargos, se mantuvo como la opción más cara para los consumidores sanjuaninos. Cerró en $2.028 para la venta.