El elenco municipal presentará "Leyendas" este viernes 30 de octubre a las 18 en el Teatro Sarmiento. Participarán artistas con discapacidad y estudiantes de cuatro escuelas especiales de San Juan.

El Ballet Municipal Sembrando Ilusiones presentará su Festival Anual 2026 este viernes 30 de octubre, a las 18, en el Teatro Sarmiento, con la obra Leyendas. La propuesta reúne danza, teatro y referencias a tradiciones populares, en una actividad impulsada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

El elenco está integrado por jóvenes y adultos con discapacidad y es dirigido por María Elisa Robles. Según la información difundida, el grupo sostiene una trayectoria de más de 18 años vinculada con la expresión artística y la inclusión a través de la danza y el teatro. La presentación se inscribe en esa línea de trabajo y vuelve a poner en escena un formato que combina participación artística y formación.

Participación de escuelas especiales La función también contará con estudiantes de cuatro instituciones de educación especial de San Juan, que presentarán historias asociadas con la cultura y las tradiciones populares de la provincia. Entre las obras invitadas figuran La India Mariana, de la E.E.E. In Manus; Viento Zonda, de la E.E.E. APADIM; Las Brujas del Villicum, de la E.E.E. Susana de Castelli; y Cauce de Lágrimas, de la E.E.E. Andares.

La propuesta se apoya en un recorrido previo del elenco, que desarrolló espectáculos de danza folklórica, teatro, malambo y montajes temáticos como Un viaje a Nunca Jamás y el tradicional Vía Crucis realizado en la Plaza Hipólito Yrigoyen, conocida como Plaza de la Joroba. En ese marco, la actividad no se limita a una función aislada, sino que se presenta como parte de una programación sostenida en el tiempo.

Antecedentes y proyección La información oficial también señala que integrantes del ballet representaron a San Juan en encuentros nacionales de arte inclusivo, entre ellos el Festival Desafiarte, en Córdoba. Con esta nueva edición del festival, la Municipalidad acompaña el trabajo del elenco y mantiene una agenda cultural orientada a la participación comunitaria. La función de este 30 de octubre será, además, una instancia para observar la continuidad de ese programa artístico en el calendario municipal.