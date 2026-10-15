La audiencia será este jueves a las 10 en la Subsecretaría de Trabajo. El reclamo alcanza los meses de mayo a agosto y la negociación sigue bajo conciliación obligatoria.

La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público de San Juan tendrá este jueves un nuevo capítulo. Desde las 10, las partes se reunirán en la Subsecretaría de Trabajo para intentar destrabar el pago de los aumentos pendientes de los choferes, correspondientes a cuatro meses. El reclamo alcanza los salarios de mayo, junio, julio y agosto, mientras que septiembre ya fue abonado. La instancia se desarrolla bajo conciliación obligatoria, lo que mantiene abierta la vía administrativa para evitar una nueva afectación del servicio.

Desde el gremio confirmaron que los salarios de septiembre fueron pagados con el descuento de ley correspondiente, en línea con lo acordado en la última audiencia. “Lo que pagaron se le aplicó el descuento de ley del 931, que es lo que correspondía para que quede manifestado en el acuerdo salarial y que el mes de septiembre se haya pagado como corresponde”, explicaron desde la UTA. Con ese punto resuelto, el sindicato espera que la reunión de este jueves permita avanzar sobre los períodos que todavía están pendientes. “Esperemos el día jueves tener una propuesta favorable porque seguimos en conciliación obligatoria”, señalaron representantes gremiales.

Antecedente del conflicto

La nueva audiencia dará continuidad a las negociaciones de la semana pasada, que se extendieron durante más de seis horas y terminaron con un entendimiento entre el gremio y las empresas. Ese acuerdo permitió levantar el paro de colectivos que había comenzado el miércoles anterior y que afectó el servicio en toda la provincia. Como parte de lo pactado, se abonó el aumento correspondiente a septiembre, equivalente a un 10,5% sobre los salarios de abril. En cambio, las diferencias salariales de los cuatro meses anteriores quedaron sujetas a nuevas conversaciones.

Tras el entendimiento, los colectivos retomaron sus recorridos durante la tarde-noche de ese jueves, en un conflicto que también requirió intervención judicial para garantizar la prestación del servicio. La resolución parcial del conflicto evitó una extensión de la paralización, pero dejó pendiente el núcleo de la disputa: la deuda salarial reclamada por los choferes y la capacidad de pago de las empresas. Por eso, la reunión de este jueves aparece como una instancia decisiva para verificar si existe una propuesta que permita cerrar el tramo restante de la negociación.

La posición empresaria

Durante la disputa, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa el sector y sostuvo que las empresas no están en condiciones de afrontar los aumentos con el esquema de financiamiento actual. Los empresarios reclamaron revisar junto al Gobierno provincial la estructura de costos del sistema y señalaron un perjuicio económico estimado en unos $5.016 millones, al que sumaron los gastos financieros y el incremento de insumos esenciales, como el combustible. Esa estimación fue planteada por la entidad empresaria y forma parte de los argumentos que llevará a la mesa de negociación.

Con los salarios de septiembre ya abonados, la reunión de este jueves definirá si las partes acercan una propuesta para saldar la deuda correspondiente a mayo, junio, julio y agosto. El resultado de esa audiencia será determinante para medir la continuidad de la conciliación obligatoria y el nivel de estabilidad del servicio de transporte público sanjuanino en las próximas semanas.