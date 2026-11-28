El informe oficial de este viernes 28 de noviembre indicó que no había cortes ni obstáculos en los tramos nacionales de la provincia. Pedían circular con precaución y atender nuevas actualizaciones.

Todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan se encontraban transitables, según el parte de prensa difundido este viernes 28 de noviembre a las 6:00. El reporte oficial señaló que, al momento de la emisión, no se registraban inconvenientes que impidieran la circulación en los distintos tramos de la red vial nacional dentro del territorio provincial. La información resulta relevante para la movilidad diaria, el transporte de cargas y el desplazamiento interdepartamental.

El organismo a cargo del informe no detalló interrupciones ni restricciones de paso en ese primer relevamiento de la jornada. Esa situación implica que, por el momento, la circulación estaba habilitada en condiciones normales en los corredores relevados. Sin embargo, el propio parte pidió mantener la atención sobre las condiciones de manejo y sobre eventuales cambios durante el día.

Recomendaciones de circulación

Las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución al transitar, respetar los límites de velocidad establecidos y conservar una distancia de seguridad adecuada entre vehículos. También recomendaron atender las indicaciones del personal vial y de seguridad apostado en distintos sectores de las rutas. Se trata de pautas preventivas habituales en informes de transitabilidad, orientadas a reducir riesgos ante variaciones de clima, visibilidad o flujo vehicular.

Seguimiento durante la jornada

Desde el organismo informaron que se mantendrá un monitoreo permanente de la situación y que se emitirán nuevas actualizaciones sobre el estado de transitabilidad a lo largo del día. Para quienes deban circular por las rutas nacionales de San Juan, el dato vigente es que el panorama era favorable en el primer reporte de la mañana. La variable a seguir será la publicación de eventuales nuevos partes oficiales con cambios en la circulación.