El Servicio Penitenciario Provincial, la UNSJ y la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado cerraron la experiencia “Reconstruyendo Vínculos”. La propuesta se desarrolló entre agosto y noviembre en el marco del Programa de Condenas Cortas.

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado realizaron el encuentro de cierre de la práctica socioeducativa “Reconstruyendo Vínculos”, orientada a fortalecer las relaciones familiares y sociales de las personas privadas de la libertad y de quienes atraviesan procesos de post-encierro.

La actividad reunió la devolución de lo trabajado entre agosto y noviembre, en el marco del Programa de Condenas Cortas. Según la información difundida por los organismos participantes, la propuesta se desarrolló mediante espacios de comunicación, participación y corresponsabilidad. El objetivo fue generar herramientas para acompañar los procesos de reinserción social.

Alcance institucional

La iniciativa se apoyó en la articulación entre el sistema penitenciario, la universidad pública y el organismo provincial encargado del acompañamiento a personas liberadas o excarceladas. Ese esquema de trabajo buscó intervenir sobre las redes vinculares, entendidas como los lazos afectivos, familiares y comunitarios que inciden en la transición hacia la vida en libertad.

Desde los organismos intervinientes sostuvieron que el fortalecimiento de esos vínculos forma parte del proceso de inclusión social. En ese marco, la práctica fue presentada como una herramienta para acompañar a personas que transitan por el sistema penitenciario y para sostener su vínculo con el entorno social durante y después del encierro.

Continuidad del programa

Los participantes destacaron el trabajo articulado entre las instituciones y ratificaron la intención de continuar con acciones conjuntas vinculadas a la reinserción social. No se informaron nuevos plazos ni una próxima instancia formal más allá del cierre realizado entre agosto y noviembre.