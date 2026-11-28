La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y terminará con tormentas, algunas fuertes. El SMN prevé un descenso de la temperatura hacia la noche.

San Juan tendrá este sábado una máxima de 36°C y un cambio de tiempo hacia el cierre de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo estará algo nublado y la temperatura mínima será de 19°C. Por la mañana, el organismo prevé condiciones relativamente estables, con aumento de la nubosidad y cielo parcialmente nublado. Ese comportamiento anticipa una jornada de calor sostenido en las horas centrales.

Cambio de condiciones Hacia la tarde, el SMN indica probabilidad de tormentas aisladas y viento del sector noreste. Esa transición coincide con el tramo de mayor temperatura del día, antes del ingreso de las precipitaciones. En ese marco, el organismo advierte que el mal tiempo podría comenzar a desarrollarse antes del anochecer.

Tormentas y descenso térmico Para la noche, el pronóstico contempla tormentas fuertes, viento del noroeste y un descenso de la temperatura hasta los 21°C. El cambio implicará un alivio térmico respecto de la tarde, aunque con inestabilidad persistente en la provincia. La evolución de las tormentas será la variable a seguir durante el resto de la jornada.