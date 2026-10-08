Tras varias horas de negociación, las partes cerraron un entendimiento y los colectivos volverán a circular. El acuerdo rige para septiembre y el pago a choferes será este viernes.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la ATAP alcanzaron un acuerdo este jueves en la Subsecretaría de Trabajo y el servicio de transporte público de pasajeros en San Juan comenzará a normalizarse en las próximas horas. Según lo informado por las partes, los colectivos saldrán a circular en el transcurso de la jornada y los choferes cobrarán este viernes. La definición desactivó la medida que había afectado la prestación durante varias horas.

Negociación laboral El presidente de ATAP, Ricardo Salvá, dijo a TELESOL que “en los próximos minutos saldrán a circular los colectivos”. También señaló que el Gobierno asumió el compromiso de la semana próxima de aportar “una parte de lo que estamos reclamando hace tiempo”, en referencia al ajuste de las compensaciones que recibe el transporte público. Salvá sostuvo además que “al sistema le faltan hoy 2.000 millones de pesos”, al plantear que la estructura de costos quedó desfasada.

El empresario explicó que las empresas se comprometieron a abonar este viernes lo reclamado por los choferes. “Mañana afrontaremos ese pago. Hemos pospuesto pagos y obligaciones que teníamos para mañana, para tener disponible y salir a pagar el incremento salarial”, afirmó. De ese modo, la reanudación del servicio quedó atada al cumplimiento de ese desembolso y a la continuidad de las conversaciones sobre financiamiento del sistema.

Alcance del entendimiento Salvá precisó que el arreglo es “nada más para el mes de septiembre”, por lo que la solución alcanzada no cierra el debate de fondo sobre los costos del servicio. El punto central sigue siendo la actualización de las compensaciones estatales, un componente clave para sostener la operación de las empresas del sector. En ese esquema, la semana próxima aparece como el próximo momento de definición sobre el aporte comprometido por el Ejecutivo.

Por su parte, Antonio Ruiz, referente de la UTA, destacó a TELESOL que el acuerdo se cerró en el ámbito laboral y no en la Justicia. “Pedimos disculpa, nunca quisimos llegar a esta medida. Pero llegamos a un acuerdo en buenos términos. La actividad vuelve desde este momento”, aseguró. Ruiz también señaló que hubo “muy buena predisposición de todas las partes” y que, aunque la negociación “no fue fácil”, la situación quedó resuelta por ahora.

El entendimiento devuelve la prestación del servicio urbano en San Juan, pero deja pendiente la discusión sobre la estructura de costos y las compensaciones oficiales. La continuidad del sistema dependerá del pago comprometido para este viernes y de la respuesta que dé el Gobierno la semana próxima sobre los recursos reclamados por las empresas. En ese marco, el acuerdo tiene vigencia acotada a septiembre y no modifica, por el momento, el planteo de fondo del sector.