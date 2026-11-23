La Fiesta Nacional del Sol superó este domingo las 100.000 personas en su tercera noche. El lunes habrá otra oportunidad para recorrer la feria con entrada libre y gratuita.

Este domingo 22 de noviembre, la Fiesta Nacional del Sol registró una asistencia superior a las 100.000 personas en su tercera jornada, según la información difundida sobre el desarrollo del evento en San Juan. El dato marca la magnitud de convocatoria de una celebración que sigue en curso y que concentra actividades culturales, artísticas y feriales. La cifra cobra relevancia porque refleja el nivel de público alcanzado en una de las principales propuestas de la agenda provincial.

La organización informó que la propuesta incluye feria temática, espectáculo artístico en el Velódromo, recitales en el Estadio y la puesta en valor de los 19 departamentos en el espacio federal. Esa combinación de actividades explica la circulación de asistentes durante la noche y la extensión del evento en distintos sectores del predio. En términos institucionales, la fiesta articula identidad provincial, oferta cultural y participación de visitantes locales y de otras procedencias.

Reprogramación de la feria

La continuidad de la programación también quedó atravesada por la suspensión de la jornada prevista para el sábado, a raíz del viento, según se indicó en la cobertura oficial del evento. Por ese motivo, este lunes habrá otra oportunidad para recorrer la feria, con entrada libre y gratuita. La medida permite recuperar parte de la actividad interrumpida y sostiene el flujo de público previsto para el cierre del fin de semana largo.

El dato de asistencia adquiere valor como referencia para evaluar el alcance de la fiesta y su capacidad de convocatoria en San Juan. También funciona como antecedente para seguir el impacto de las próximas jornadas, en especial en la feria y en los espectáculos centrales. La variable a seguir será la evolución de la concurrencia y el desarrollo de la programación restante.