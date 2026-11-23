El gobernador habló en el stand de TELESOL sobre gestión, minería y cambios al sistema electoral sanjuanino. También destacó el salto de las rondas de negocios en la FNS 2026.

En su paso por el stand de TELESOL en la Fiesta Nacional del Sol 2026, el gobernador Marcelo Orrego vinculó la agenda de gestión con la actividad económica, la minería y una eventual reforma del sistema electoral de San Juan. Sin anticipar definiciones sobre una candidatura en 2027, sostuvo que la provincia necesita reglas electorales más simples y directas.

Negocios y convocatoria Orrego afirmó que la edición 2026 de la fiesta reunió visitantes de distintos puntos de la provincia, de otras jurisdicciones y del exterior. También señaló que la suspensión de las actividades del sábado por el viento respondió a criterios de seguridad para el público. En ese marco, puso el foco en el Fórum de Ideas y en las rondas de negocios, que según detalló pasaron de unas 140 reuniones en 2024 y 150 en 2025 a más de 400 en 2026, con la participación de más de 500 empresas argentinas y extranjeras.

El mandatario dijo que esa dinámica permite mostrar la matriz productiva provincial y abrir oportunidades para productos sanjuaninos como el pistacho y el aceite de oliva. También afirmó que, en el período interanual que mencionó durante la entrevista, las exportaciones mostraron incrementos significativos, aunque no precisó cifras en esa instancia. Además, sostuvo que este año aumentaron un 30% los auspiciantes de los espectáculos y que, junto con la recaudación por entradas, esos aportes permitieron cubrir los costos de los artistas nacionales.

Gestión y financiamiento Al repasar su administración, Orrego señaló que la Provincia debió asumir responsabilidades que antes estaban en manos del Gobierno nacional. Dijo que gestiona un presupuesto un 40% menor al de la gestión anterior y, aun así, mantuvo programas y avances en distintas áreas. Entre las prioridades mencionó el boleto educativo, el programa de alfabetización Comprendo y Aprendo, la transformación de la escuela secundaria y la entrega de computadoras. También indicó que la Provincia absorbió el Fondo de Conectividad e Incentivo Docente y los subsidios al transporte.

En infraestructura, enumeró obras de pavimentación urbana, hospitales, nodos y viviendas. Además, anticipó la puesta a disposición de 2.240 nuevas casas y el avance de proyectos viales como la Ruta 40 Norte, la Ruta 40 Sur, la Autopista 20 entre Santa Lucía y Caucete y la Ruta 436. Sobre ese punto, afirmó: “En obra nunca va a haber un programa más agresivo en la historia de San Juan en tan poco tiempo como el que vamos a desarrollar nosotros”.

Minería y demanda social El gobernador vinculó buena parte de esas inversiones con la oportunidad que representa la minería y la demanda de minerales críticos. Advirtió, sin embargo, que el crecimiento de esa actividad exigirá planificación para atender necesidades de la población. Como ejemplo, mencionó la llegada de trabajadores con sus familias y la demanda adicional de escuelas, hospitales, seguridad y otros servicios. “Gobernar también es adelantarse a los problemas”, resumió.

Reforma electoral y 2027 Consultado por el escenario político de 2027, Orrego evitó hablar de definiciones electorales y dijo que por ahora está concentrado en la gestión. “Yo no estoy pensando todavía en las definiciones políticas, en un proceso electoral”, respondió. De todos modos, aprovechó para insistir en un cambio institucional: cuestionó la vigencia de la ley de lemas y planteó un sistema más sencillo para que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes. “No podemos dejar que todavía la gente vaya a votar con una ley de lemas”, expresó, y propuso una boleta única con una elección directa, que sintetizó como “Una crucecita y se terminó”.

Antes de dejar el stand, el mandatario también habló de un costado más personal y dijo que una de las presentaciones que más esperaba era la de Tan Biónica. Recordó que había conocido a Chano cuando fue intendente de Santa Lucía y aseguró que disfrutó especialmente del recital del viernes. La visita cerró con definiciones sobre gestión, producción, minería y reglas electorales, en una feria que seguirá marcada por la actividad empresarial y el cronograma artístico de la FNS.