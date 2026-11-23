El sorteo se realizó este domingo en la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La moto se definirá este martes en TELESOL Noticias.

TELESOL informó este domingo los nombres de los ganadores de las dos bicicletas sorteadas durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. Los premios quedaron para los usuarios de Instagram @can3sm y @mxle_v, que resultaron seleccionados entre los cupones depositados por el público en el stand del medio. La definición se produjo en el marco de las actividades que la señal organizó durante la feria.

La propuesta formó parte de la presencia de TELESOL en la muestra, donde los asistentes participaron con cupones durante las distintas jornadas. Ese mecanismo dejó pendiente la elección de un tercer premio: una moto que también fue puesta en juego por el medio. La dinámica dependió de la participación de quienes se acercaron al espacio instalado en la feria.

Próxima definición

El sorteo de la moto se realizará este martes en vivo, durante la emisión de TELESOL Noticias. Según informó el medio, allí se conocerá al ganador o la ganadora entre todos los cupones recolectados en el stand. Hasta entonces, la actividad promocional de la señal tendrá su cierre en pantalla, después del final de la feria.