La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional San Juan, anunció que desde hoy se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente en el marco de un conflicto con la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

La medida sindical fue comunicada a través de un parte en el que se indicó que el reclamo responde a la falta de acuerdo por el pago de las diferencias salariales correspondientes a los meses de julio y agosto, además de dos cuotas pendientes de un adicional no remunerativo. Ese tipo de adicional integra la remuneración sin formar parte del salario básico, aunque en este caso el comunicado no precisó montos ni el alcance de la deuda.

Según el sindicato, la decisión se adoptó ante la imposibilidad de cerrar una instancia de negociación con el sector empresario. El planteo se inscribe en una discusión ya abierta por compromisos económicos que, de acuerdo con la organización gremial, todavía no fueron cumplidos. En ese contexto, la asamblea permanente funciona como un mecanismo de seguimiento interno y de presión gremial mientras continúan las tratativas.

La comunicación difundida por la UTA no informó medidas de fuerza adicionales ni detalló plazos para una eventual normalización del conflicto. Tampoco se consignaron respuestas de ATAP en el comunicado sindical. Por el momento, la variable a seguir es si ambas partes retoman el diálogo y si se logra destrabar el pago de los conceptos reclamados.