El olivo es un símbolo de la paz y esto es reconocido en todo el mundo. Sostienen que donde está el olivo no hay comunidades pobres y con hambre. En San Juan, el ingeniero Leonardo Moral en conjunto con muchas parroquias de la provincia implantó en varios sitios de la provincia los olivos de la paz. La llegada del Papa León encarna la paz y la esperanza que se conjuga con el trabajo en la comunidad

El olivo como árbol de la Paz

En la antesala de la histórica visita de Su Santidad el Papa León a la República Argentina, la figura del olivo resurge con singular fuerza como emblema de reconciliación, fe y desarrollo productivo. El ingeniero agronómico Leonardo Moral, referente del sector y productor de cuarta generación, detalla la trascendencia espiritual, histórica y social de esta especie milenaria, así como la iniciativa ecuménica que busca sembrar esperanza en los espacios públicos sanjuaninos.

Un símbolo ancestral de paz, unidad y sustento universal

El olivo (Olea europaea) es reconocido desde la más remota antigüedad como el «árbol de la paz». Como explica el ingeniero Leonardo Moral, la rama de olivo representa valores universales que trascienden épocas y fronteras: paz, reconciliación, sabiduría y esperanza. La referencia histórica y espiritual más célebre se remonta al relato bíblico del arca de Noé, donde la paloma regresa portando una rama de olivo en su pico, señal inequívoca de que las aguas habían descendido y de que la humanidad iniciaba una nueva etapa de renacimiento y fraternidad.

Esta carga simbólica no pertenece de manera exclusiva a una sola confesión. Según destaca Moral, el olivo ostenta el mismo significado profundo para la comunidad cristiana, la judía, la musulmana y las iglesias protestantes. Para todas estas tradiciones, constituye una representación viva de la armonía entre los hombres y del respeto a la creación.

A esta dimensión espiritual se suma un reconocimiento internacional contemporáneo de enorme relevancia. En el año 2019, la UNESCO declaró formalmente el 26 de noviembre como el Día Mundial del Olivo. La diplomacia internacional fundamentó esta distinción en el impacto socioeconómico y nutracéutico del cultivo: allí donde crece y prospera el olivo, no falta el trabajo ni la alimentación. Su fruto y sus derivados ofrecen beneficios sustanciales para la salud humana y garantizan el sustento de miles de familias agricultoras a nivel global.

La herencia olivícola de San Juan: de los Jesuitas a la cuarta generación de olivicultores

En la provincia de San Juan, el cultivo del olivo posee una presencia histórica de larguísima data que entrelaza la fe con el trabajo de la tierra. Un testimonio elocuente de este patrimonio vivo son los ejemplares centenarios ubicados en La Mesada, en el departamento de Valle Fértil. Los indicios históricos señalan que estos árboles fueron implantados por la Compañía de Jesús, lo que significa que cuentan con más de 350 años de antigüedad y continúan firmes en el suelo sanjuanino como un verdadero monumento botánico e histórico.

En diferentes espacios públicos con el apoyo de entidades religiosas se han implantado varios árboles de la paz en San Juan





Para el ingeniero Leonardo Moral, este vínculo con la tierra es también una herencia de sangre y convicción. Perteneciente a la cuarta generación de una familia olivícola tradicional —de las pocas que aún perduran dedicadas exclusivamente a esta actividad en la región—, el profesional remarca el orgullo que produce mantener viva una tradición que ha dado identidad económica, social y cultural a la provincia a lo largo de los siglos. El ingeniero Moral se crió en la finca de olivos de su Padre, Humberto Moral y de su abuelo Enrique Tores.

Esta continuidad histórica demuestra cómo la producción agrícola se convierte en un puente entre el pasado colonial y el desarrollo presente. El olivo sanjuanino sintetiza el esfuerzo sostenido de generaciones de familias trabajadoras que han transformado el paisaje árido en un oasis productivo, donde la calidad del aceite de oliva y de la aceituna de mesa compite en los mercados internacionales sin perder sus raíces espirituales.

Plantar paz: La iniciativa ecuménica en los espacios públicos

Lejos de limitar la importancia del olivo a los libros de historia o a los balances contables de la producción agropecuaria, el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, bajo el impulso de profesionales como el ingeniero Moral, lleva adelante un trabajo institucional y comunitario de profundo calado social.

Junto a referentes de la Iglesia Católica y de diversas comunidades eclesiásticas y religiosos de otros cultos presentes en la provincia, se viene concretando la plantación de ejemplares de olivo en distintas plazas y paseos públicos de San Juan. Leonardo Moral describe estas jornadas como verdaderos actos ecuménicos, agraciantes y emotivos, en los que la ciudadanía participa con entusiasmo para dejar una marca tangible de fraternidad.

Estas intervenciones urbanas buscan devolverle al espacio público un punto de encuentro y reflexión, recordando que la construcción de la paz es una tarea cotidiana y colectiva que se riega y se cuida, tal como se hace con un árbol joven que crecerá para cobijar a las futuras generaciones.

El olivo sanjuanino en el escenario nacional ante la visita del Papa León

La relevancia del trabajo olivícola de San Juan ha tomado una resonancia renovada en la agenda pública nacional tras trascender la inminente visita de Su Santidad el Papa León a la República Argentina.

La actividad de implatar olivos como árbol de la paz, trancendio la frontera de la provincia





A raíz de los comentarios difundidos por el periodista Eduardo Feinmann en medios de cobertura nacional, se dio a conocer la propuesta de que olivos provenientes de la provincia de San Juan formen parte de la decoración y el marco escenográfico en las misas que oficie el Pontífice durante su estadía en el país. Aunque la medida aguarda la confirmación oficial por parte de las autoridades provinciales y eclesiásticas, la sola posibilidad ha generado una enorme repercusión en el sector agroindustrial y en la comunidad local. De hecho, hasta el momento no se sabe de donde es el origen de esta iniciativa, que sin dudas habla del olivo y de una actividad que es esencial sobre la economía y el trabajo de los sanjuaninos-

Consultado sobre esta iniciativa, el ingeniero Leonardo Moral la calificó de «espectacular» y «perfecta». Para el productor sanjuanino, que la presencia de los olivos de su tierra sea requerida para acompañar un mensaje de unidad y paz liderado por el Papa León representa un reconocimiento gratificante e inolvidable. En momentos de incertidumbre y desafíos globales, la presencia de la rama de olivo sanjuanina ante la máxima autoridad de la Iglesia Católica simboliza el encuentro entre la fe, el trabajo rural de las provincias argentinas y el anhelo universal de concordia entre los pueblos.

De este modo, el trabajo incansable de productores como Leonardo Moral y la visión del Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan reafirman que el olivo no es solo un pilar agroproductivo, sino un faro vivo de paz ecuménica cuyo mensaje resonará con fuerza en toda la nación argentina.