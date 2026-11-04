La actividad incluyó caminata y espacios informativos para reconocer síntomas y actuar a tiempo. Los organizadores destacaron que crecen las consultas de personas jóvenes.

Con una importante convocatoria, se realizó una jornada de concientización sobre el accidente cerebrovascular (ACV), organizada por Neurología San Juan, la Clínica Ascanio y el Hospital San Juan. La propuesta apuntó a acercar información a la comunidad y a remarcar la necesidad de reconocer los síntomas y actuar con rapidez ante una emergencia.

Bajo el lema “Caminar da salud, prevenir salva vidas”, la actividad combinó una caminata con espacios informativos y preventivos. Participaron la Clínica El Castaño, Rehabilitar San Juan, el Ministerio de Salud, el Hospital Guillermo Rawson y Fusionarte, con propuestas vinculadas a nutrición, fonoaudiología, psicología y enfermería.

Detección temprana Desde la organización señalaron que el ACV puede tratarse cuando se detecta a tiempo y que también existe la posibilidad de rehabilitar a los pacientes para reducir al máximo las secuelas. En ese marco, remarcaron la importancia de controlar los factores de riesgo, incorporar actividad física y sostener hábitos saludables. El enfoque preventivo apunta a disminuir la gravedad de los cuadros y a mejorar la respuesta ante una urgencia.

Consultas en aumento Los profesionales indicaron que en los últimos años observaron un mayor compromiso social con la prevención. Según esa mirada, cada vez más personas se acercan a realizar consultas, incluso jóvenes que buscan información antes de atravesar una emergencia. La iniciativa buscó ampliar ese conocimiento y reforzar que reconocer los síntomas y consultar inmediatamente puede modificar el pronóstico de un paciente.