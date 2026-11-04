En el Anfiteatro Buenaventura Luna, Jáchal realizó el último ensayo general del Fogón de los Arrieros, una de las puestas centrales de la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición. La prueba se hizo bajo un intenso sol dominical y reunió a los protagonistas que integrarán el espectáculo en la última noche. La función está prevista para el sábado 14 de noviembre.

Participaron gauchos de distintas agrupaciones tradicionalistas del departamento, que ensayaron con el vestuario y los elementos que formarán parte de la representación. También estuvieron locutores, responsables técnicos de sonido, operadores de transmisión en streaming, personal de producción y otros integrantes de la organización. El trabajo conjunto buscó ajustar tiempos, desplazamientos, iluminación, sonido y transmisión antes de la presentación oficial.

Ajustes escénicos y técnicos

El ensayo permitió revisar la coordinación entre las áreas artísticas y técnicas, con el objetivo de sostener una puesta ordenada y acorde con la magnitud del evento. Según la información difundida, la representación apunta a reflejar la historia, las costumbres y el espíritu de los arrieros que formaron parte de la identidad del departamento. La organización consideró ese repaso como la instancia final previa a la noche central.

La actividad contó con la presencia del intendente Dr. Matías Espejo, quien acompañó a las agrupaciones gauchas y a los equipos de trabajo. Su participación se enmarcó en el seguimiento institucional de una celebración que convoca a cientos de personas cada año y que ocupa un lugar destacado dentro de la agenda cultural jachallera. El fogón reúne sobre el escenario a hombres y mujeres vinculados con las costumbres tradicionales del departamento.

Última noche

Con el ensayo concluido, la atención queda puesta en la presentación del sábado 14 de noviembre en el mismo anfiteatro. La puesta será uno de los momentos más esperados de la fiesta y concentrará el trabajo de las agrupaciones tradicionalistas, el equipo técnico y la producción. La organización ya dejó definidos los aspectos principales de la escena y de la transmisión para esa jornada.