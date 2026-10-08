La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada este miércoles por la Subsecretaría de Trabajo de San Juan y mantendrá el paro de colectivos durante el resto de la jornada. Según fuentes cercanas al gremio, la medida seguirá hasta este jueves a las 11, cuando las partes fueron convocadas a una reunión en la Secretaría de Trabajo. La decisión deja sin servicio al transporte urbano en la provincia y prolonga una interrupción que afecta a usuarios, empresas y al propio esquema de movilidad cotidiana.

La medida se activó en las primeras horas del miércoles y alcanzó los recorridos de colectivos en distintos puntos de la provincia. La falta de unidades obligó a miles de vecinos a recurrir a taxis, remises y aplicaciones para trasladarse, con una alteración directa sobre los tiempos de viaje y los costos de movilidad. En términos operativos, el conflicto impactó sobre un servicio considerado central para el desplazamiento diario de trabajadores, estudiantes y usuarios sin vehículo particular.

Origen del conflicto

El conflicto tiene como eje el pago de salarios y los aumentos acordados entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). Desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), las empresas concesionarias sostuvieron que los sueldos de septiembre se pagaron dentro del plazo legal y de acuerdo con la escala que las compañías estaban en condiciones de afrontar. La discusión, por lo tanto, combina el cumplimiento salarial con la capacidad financiera del sistema de transporte urbano.

Reclamo empresario y marco laboral

Las empresas también reclamaron al Gobierno provincial una actualización de la estructura de costos del sistema. Según ATAP, ese pedido fue presentado ante las autoridades en junio y reiterado en septiembre, después del acuerdo salarial entre la UTA y la FATAP. En paralelo, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para intentar recomponer la prestación del servicio, pero el gremio resolvió no acatarla. La continuidad del paro hasta la audiencia de este jueves mantiene abierto el conflicto y deja pendiente una definición sobre la marcha del sistema.

Observaciones oficiales

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, cuestionó durante la mañana la modalidad de la protesta y señaló que la medida no había sido comunicada formalmente ante el organismo. El funcionario recordó que, para los servicios considerados esenciales, la normativa exige una prestación mínima del 75%, además de una comunicación previa y un plan de contingencia. La reunión convocada para las 11 de este jueves será el próximo paso institucional para intentar destrabar la prestación del transporte urbano en San Juan.