El operativo del Ministerio de Salud se hará en el Centro de Salud del barrio Independencia. Ofrecerá cinco especialidades y servicios en horario de mañana.

El Ministerio de Salud llevará las Unidades Sanitarias Móviles al departamento San Martín entre el 15 y el 23 de octubre, con atención en el Centro de Salud del barrio Independencia. La medida apunta a acercar prestaciones médicas a las familias de la zona y reducir la necesidad de traslado a otros centros asistenciales.

La atención será de 8:30 a 12:30, en el edificio ubicado en barrio Independencia, sin número. Según informó la cartera sanitaria, el operativo forma parte de sus acciones de atención territorial y se orienta a facilitar el acceso a consultas profesionales en el propio departamento.

Prestaciones disponibles

Durante las jornadas, los vecinos podrán acceder a Fonoaudiología, Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Trabajo Social. Se trata de especialidades que suelen requerir derivaciones o traslados cuando no están disponibles en el primer nivel de atención local.

La iniciativa se inscribe en la estrategia del Ministerio de Salud de sostener operativos territoriales para ampliar la cobertura sanitaria en distintos puntos de la provincia. En este caso, la intervención se concentra en San Martín y en el barrio Independencia, donde la demanda podrá resolverse en el centro de salud durante ocho días consecutivos.

El cronograma ya quedó definido para el período del 15 al 23 de octubre, en horario matutino. La disponibilidad de turnos y la asistencia efectiva dependerán de la concurrencia de los vecinos al centro de salud durante esas jornadas.