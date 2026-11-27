La Diócesis de San Juan de Cuyo anunció diez nuevos destinos pastorales. Jorge Luis Carrascosa fue designado director espiritual del Seminario y Alejandro Rodríguez asumirá como nuevo párroco en Villa Krause. La noticia genera tristeza entre los fieles que encontraron en el sacerdote una renovada manera de acercarse a la Iglesia.

El padre Jorge Luis Carrascosa deja la parroquia de Villa Krause para asumir la dirección espiritual del Seminario.

La Iglesia sanjuanina anunció este viernes una nueva reorganización de sus servicios pastorales, con diez sacerdotes que asumirán diferentes responsabilidades en parroquias y espacios de formación.

Sin embargo, entre los movimientos confirmados hay uno que tendrá una repercusión especial en Villa Krause: el padre Jorge Luis Carrascosa dejará la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, donde desarrolló durante este año una tarea que dejó una marca importante en la comunidad.

Su salida no representa solamente un cambio de sacerdote. Para muchos feligreses significa despedir a alguien que consiguió recuperar el entusiasmo por participar de la vida parroquial. Desde su llegada, en febrero de 2026, se observó un crecimiento en la concurrencia a las celebraciones y un acercamiento de personas que habían dejado de asistir o que habían comenzado a participar en otras comunidades.

Con una particular capacidad para comunicarse con los fieles, generar cercanía y transmitir el mensaje religioso, Carrascosa logró construir un vínculo que fue más allá de las celebraciones litúrgicas. Su presencia también se hizo sentir en la actividad cotidiana de la parroquia y en la participación de la comunidad.

Por eso, la noticia de su nuevo destino llega en un momento especial. El sacerdote se encontraba al frente de la organización de las fiestas patronales previstas para fines de diciembre, una de las celebraciones más importantes para los devotos de Nuestra Señora de Andacollo.

Un nuevo destino para Carrascosa y otro sacerdote en Villa Krause

De acuerdo con el anuncio de la Iglesia, el presbítero Jorge Luis Carrascosa fue designado director espiritual del Seminario, una responsabilidad vinculada con el acompañamiento y la formación de quienes se preparan para el sacerdocio.

En su lugar, el presbítero Alejandro Rodríguez será el nuevo párroco de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en Villa Krause.

Por el momento, el comunicado no precisa si Carrascosa continuará colaborando con algunas celebraciones en la parroquia o si su salida será definitiva. Lo concreto es que tendrá una nueva responsabilidad dentro de la estructura de la Iglesia sanjuanina.

Los otros cambios en las parroquias de San Juan

La reorganización pastoral también contempla movimientos en diferentes departamentos.

En Rawson, José María Solar, conocido como "Lole", asumirá en Nuestra Señora del Valle; Martín Nacusi estará al frente de Santos Cosme y Damián; Gustavo Vaca llegará a Divino Salvador y José Juan García será el nuevo responsable de Nuestra Señora de la Merced.

En Pocito, Rodrigo Robles tendrá a su cargo el Sagrado Corazón de Jesús, en La Rinconada, y Santa Bárbara.

En 25 de Mayo, Antonio Eduardo Gutiérrez atenderá las comunidades de Santa Rosa de Lima y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Casuarinas.

En Jáchal, Esteban Dölling asumirá como párroco de San José de Jáchal y Nuestra Señora de las Mercedes.

Por último, el presbítero José Cardozo dejará San Juan para desarrollar una misión pastoral en la Diócesis de Río Gallegos, en el sur argentino.

Los cambios fueron comunicados el 27 de noviembre, en el marco de la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

Para la comunidad de Andacollo comienza una nueva etapa. La llegada de Alejandro Rodríguez abrirá otro capítulo en la vida de la parroquia, aunque para muchos de sus fieles la despedida de Carrascosa tendrá un significado especial: el de un sacerdote que, en menos de un año, consiguió que muchas personas volvieran a sentirse parte de su Iglesia.