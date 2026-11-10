El senador nacional Sergio Uñac asistió a la audiencia de formalización por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. La Justicia analiza la contratación de materiales y el uso de un crédito internacional de 100 millones de dólares.

La causa por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó este martes un nuevo capítulo en la Justicia sanjuanina, con la reanudación de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en la Sala 9 del Palacio de Tribunales. A diferencia de lo ocurrido en octubre, esta vez se presentaron Sergio Uñac y Cristian Andino, quienes habían faltado a la primera convocatoria. La instancia busca avanzar en una investigación que procura determinar si existieron maniobras irregulares en la contratación de materiales y en el desarrollo de una de las obras hídricas más relevantes proyectadas para San Juan.

La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, integrantes de la UFI Delitos Especiales. En paralelo, una de las defensas cuestionó a los investigadores y presentó una denuncia ante la Justicia Federal, mientras que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Guillermo Baigorrí, respaldó su actuación. La audiencia de este martes se realizó después de que la primera convocatoria, el 14 de octubre, no avanzara por las ausencias del exgobernador y del entonces legislador nacional Cristian Andino.

Antecedentes procesales

En aquella oportunidad, la jueza de Garantías Mónica Lucero aceptó las justificaciones presentadas por ambos y fijó una nueva fecha para que comparecieran junto al resto de los investigados. Antes de esta segunda convocatoria, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino pidió autorización para participar de manera virtual, al sostener que se encontraba fuera del país por un viaje organizado con anterioridad. Ese planteo abrió una discusión entre las defensas y la Fiscalía sobre la modalidad de la audiencia.

Hipótesis bajo análisis

La hipótesis fiscal apunta a una presunta manipulación del proceso licitatorio para beneficiar a Krah América Latina S.A., firma que resultó proveedora de las cañerías destinadas al acueducto. Entre los puntos bajo análisis figuran las condiciones de contratación, la calidad de los materiales adquiridos y el destino de los fondos públicos comprometidos para la obra. Los investigadores también buscan establecer por qué el proyecto no llegó a completarse, pese a que la Provincia había tomado un crédito internacional de 100 millones de dólares para financiar su ejecución.

La Fiscalía sostiene que las cañerías suministradas presentaban defectos y que existieron irregularidades en las condiciones de adjudicación. Se trata de hipótesis que deberán ser expuestas y sustentadas durante el proceso judicial, sin que la convocatoria implique por sí misma una declaración de culpabilidad de los involucrados. En ese marco, la causa involucra a exfuncionarios de la gestión provincial anterior y mantiene bajo revisión el uso de recursos destinados a infraestructura hídrica.

Los convocados y lo que sigue

En total, son once las personas convocadas en el expediente. Además de Sergio Uñac y Cristian Andino, la investigación alcanza a exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), antiguos funcionarios provinciales y representantes de la empresa que suministró los caños. La nómina incluye a Guillermo Sirerol, Sergio Fabián Ruiz, Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Rolando Vicente Caruso, Julio Ortiz Andino y Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A.

Durante la audiencia, la atención quedó puesta en los planteos de la Fiscalía, las posiciones de las defensas y las definiciones que puedan surgir sobre el futuro del expediente. La continuidad del trámite judicial será clave para establecer el alcance de las imputaciones y las medidas procesales que puedan adoptarse en una causa que aún no tiene resolución de fondo.