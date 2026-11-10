La previa itinerante de la Fiesta Nacional del Sol comenzó en la Plaza 25 de Mayo. Las acciones seguirán en distintos puntos de la provincia hasta el inicio del evento, del 20 al 22 de noviembre.

La previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzó en la Plaza 25 de Mayo con una intervención artística que llevó al espacio público la temática Parque Triásico. La propuesta anticipa el evento central previsto para el 20 al 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Según la organización, el despliegue busca instalar la celebración en distintos puntos de San Juan antes de su apertura oficial. La actividad forma parte de una agenda callejera que se extenderá durante los próximos días.

Intervención itinerante

La propuesta reúne artistas de circo, música y teatro en un formato itinerante, con presentaciones fuera de los escenarios tradicionales. En la primera intervención participaron dinosaurios, familias de cavernícolas y científicos con humor, en una puesta que combinó espectáculo y circulación por la vía pública. El circuito incluyó interacción directa con transeúntes, fotografías y escenas breves en distintos sectores del centro capitalino. La organización presentó la acción como un anticipo de la estética que tendrá la edición 2026.

El componente científico también estuvo presente a través de una troupe de geólogos y paleontólogos caracterizados para la intervención. Esa participación buscó vincular el espectáculo con el patrimonio sanjuanino de una manera lúdica, siempre dentro del marco artístico de la previa. La actividad se desarrolló en el microcentro y sumó un formato de cercanía con el público que se repetirá en otros puntos de la provincia. Para la FNS, ese esquema funciona como herramienta de promoción territorial antes del inicio formal de la fiesta.

Próximas paradas

La agenda continuará este miércoles 11 en la Plaza de Villa Krause y en la Plaza de Caucete, con funciones a las 12 y a las 18. Luego, el viernes 13 la intervención pasará por el Centro Cívico a las 12, mientras que el sábado 14 será el turno del Parque de Mayo a las 18. El recorrido seguirá el domingo 15 en el Parque de Rivadavia y la Plaza de Santa Lucía, también a las 18. El mismo esquema de intervenciones artísticas volverá a desplegarse del 20 al 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario.

La secuencia callejera funciona como antesala de la fiesta principal y como mecanismo de difusión de la edición 2026. En términos operativos, permite llevar la marca del evento a distintos departamentos antes de su concentración en el complejo deportivo. La organización prevé mantener la circulación de artistas durante los días previos y durante la realización de la FNS. El cronograma ya quedó definido y la próxima escala será en Villa Krause y Caucete.