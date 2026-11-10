La acción de una madre que se encadenó en la puerta de OSUTHGRA en San Juan sacó a relucir la complicada situación que están viviendo los afiliados y los prestadores de esta obra social nacional que tiene cobertura en la provincia. Desde la Obra Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina no respondieron ante la requisitoria periodística

Imagen ilustrativa creada con IA

Una situación complicada vive los afiliados de OSUTHGRA (Obra Social de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), quienes reclaman que no les dan las prestaciones correspondientes y que tampoco les cubren los medicamentos de alta complejidad. Es el caso de una madre que el viernes se encadenó en la delegación de esta obra social en la provincia. Se trata de Guadalupe Robledo, quien reclamó que la cobertura de los remedios, los insumos básicos no los están entregando además ignora los pedidos médicos urgentes. Según publicó Canal 13 San Juan, en este caso la mujer tiene un hijo que convulsiona y toma tres cajas de medicamentos que cuestan 220 mil pesos cada caja, entre otros medicamentos. Según lo que informó la mujer el viernes le abrían dado como respuesta que los medicamentos no los dan porque se cayó el convenio que tienen con la farmacia. Cosa que también se repetiría con otros miembros afiliados a la obra social OSUTHGRA.

Según se supo, la atención de las diferentes especialidades se vino resquebrajando desde hace un tiempo a la fecha. Ocurre que los profesionales médicos no estarían recibiendo el pago por sus servicios, lo que habría llevado a que la situación se haga insostenible. La realidad es que ante el reclamo de pago de los profesionales. De hecho, en los procesos administrativos se habrían hecho débitos por parte de OSUTHGRA que no corresponderían de acuerdo a lo que explicaron fuentes consultadas, lo que marca la grave situación que tienen los pacientes.

Lo cierto es que, ante esta serie de versiones, este medio intentó comunicarse con la secretaria general de UTHGRA, Graciela Barraza, para que cuente cual es la situación de la obra social que da cobertura a los afiliados de su gremio, no respondió a la requisitoria periodística.