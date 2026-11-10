Leandro Sanduay denunció que le sustrajeron dos macetas de la puerta de su casa en Valle Fértil. Al revisar las cámaras, observó que una nena habría actuado por indicación de un adulto.

Un hecho registrado el domingo en Villa San Agustín, departamento Valle Fértil, quedó grabado por cámaras de seguridad y derivó en la denuncia de Leandro Sanduay, propietario de la vivienda ubicada en calle San Luis y General Acha, a dos cuadras de la plaza departamental. Según su testimonio a TELESOL DIARIO, una nena habría retirado dos macetas de la puerta de su casa por indicación de un adulto. El episodio tomó trascendencia porque ocurrió en una zona céntrica del departamento y porque el damnificado dijo haber identificado a las personas involucradas en las imágenes.

Sanduay explicó que las macetas contenían plantas suculentas y que las sacaban todos los días para que recibieran sol. De acuerdo con su relato, advirtió el faltante el domingo por la noche y luego revisó las cámaras para reconstruir lo sucedido. En ese material, afirmó, se observa a la menor acercarse a las 13:56 y llevarse una de las macetas. La referencia horaria fue aportada por el propio damnificado a partir de la filmación.

Identificación y reclamo

El denunciante sostuvo que vecinos del lugar les señalaron que los presuntos involucrados estaban hospedados sobre calle Alem. También afirmó que durante la noche del lunes se acercaron al lugar, aunque para entonces ya se habían retirado. En ese contexto, dijo haber localizado a la presunta madre de la niña, a quien le pidió explicaciones. Según su versión, ella negó ser la persona señalada por el propietario. Sanduay agregó que el hombre adulto que bajó del vehículo sería el tío de la menor y que habría llegado desde Mendoza durante un fin de semana largo.

Sin restitución

El damnificado manifestó que no recibió una respuesta satisfactoria y que los autores no se hicieron cargo de la sustracción. En declaraciones a TELESOL DIARIO, expresó que recurrió al “escrache social” por la falta de reconocimiento del hecho. También remarcó que lo que le generó mayor malestar fue la actitud atribuida a los involucrados y la negativa posterior a asumir responsabilidad. La denuncia, por el momento, quedó circunscripta al testimonio del propietario y a las imágenes de seguridad mencionadas en su relato.

Sanduay cerró su exposición con una referencia al impacto que el episodio tuvo en el barrio y en el departamento. Dijo: “Lamentablemente, viene gente de afuera a hacer daño. No queremos esta clase de turistas en Valle Fértil”. No se informaron, en el material difundido, actuaciones policiales o judiciales posteriores al episodio.



