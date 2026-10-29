La asamblea será el 27 de noviembre y proclamará a la nueva presidenta. El proceso cierra meses de normalización tras la destitución de la Junta Directiva.

El Colegio de Psicólogos de San Juan realizará el 27 de noviembre la asamblea para renovar autoridades y proclamar a la conducción entrante. Como se oficializó una sola lista, no habrá competencia electoral entre distintas propuestas y una mujer quedará al frente de la entidad.

La instancia se inscribe en un proceso de normalización que comenzó el 22 de junio, cuando una Asamblea Extraordinaria resolvió destituir a toda la Junta Directiva y conformar una Comisión Normalizadora para encauzar el funcionamiento institucional. La medida se adoptó después de una etapa de conflicto interno y denuncias cruzadas sobre la gestión saliente, incluidas presuntas irregularidades.

La intervención transitoria

Hasta ese momento, la presidencia estaba a cargo de Melisa Rodríguez, quien había anunciado que continuaría en el puesto hasta el 30 de junio. Tras la remoción de las autoridades, la Comisión Normalizadora quedó integrada por Irma María Bracco, como presidenta; Patricia Parra, a cargo de la Secretaría General y la Tesorería; y Verónica Kenan, Belén Seva, Lucas Quiroga, Carolina Videla y Rubén Acuña como integrantes. Virginia Galdeano y Alejandra Godoy fueron designadas como suplentes.

Durante ese período, la crisis afectó el funcionamiento cotidiano del Colegio y generó dificultades para dar respuesta a los profesionales matriculados. También se registraron demoras para completar la Junta Electoral, lo que alteró el cronograma previsto y obligó a reprogramar las fechas del proceso interno. Una vez conformado ese órgano, la institución avanzó con las comunicaciones y los pasos administrativos necesarios para concretar la renovación de autoridades.

Fin de la normalización

Con la oficialización de una única nómina y sin integrantes de la Comisión Normalizadora Transitoria entre sus candidatos, el proceso entró en su tramo final. La mujer que encabeza la lista asumirá la presidencia una vez cumplida la instancia institucional prevista para el 27 de noviembre. La proclamación cerrará el período de normalización y abrirá una nueva gestión con el desafío de recomponer la actividad institucional y la respuesta a los matriculados.

La fecha también marcará el cierre formal de una etapa atravesada por conflictos internos y el inicio de una conducción que deberá operar sobre una entidad que pasó varios meses bajo intervención transitoria. La atención quedará puesta en la asamblea, en la formalización de las nuevas autoridades y en las medidas que adopte la conducción entrante para retomar el funcionamiento regular del Colegio.