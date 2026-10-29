San Juan tendrá este jueves 29 de octubre una jornada con temperatura máxima de 29°C y mínima de 14°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó que el día estará marcado por el calor y por una probabilidad de inestabilidad en la segunda mitad de la jornada. Ese escenario puede derivar en cambios de las condiciones meteorológicas durante la tarde y la noche.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y soplará una brisa del sur. Hacia la mañana, el SMN prevé una mejora parcial, con nubosidad parcial y continuidad del viento desde el mismo sector. Esa evolución mantiene un inicio de jornada sin lluvias, pero con cobertura nubosa significativa.

Inestabilidad por la tarde Para la tarde, el organismo nacional prevé probabilidad de tormentas aisladas, con brisa del sur y temperaturas todavía elevadas. El pronóstico no precisa un volumen de precipitación ni la intensidad de los fenómenos, aunque sí advierte sobre la posibilidad de que el tiempo cambie en ese tramo del día. En ese contexto, la segunda parte de la jornada aparece como la más expuesta a variaciones meteorológicas.

Cambio hacia la noche Hacia la noche, la inestabilidad podría persistir con probabilidad de tormentas aisladas. En ese período, la temperatura descendería hasta los 23°C, lo que marcaría un cierre de jornada más fresco que el tramo central del día. El dato relevante para la planificación de actividades es que el calor se sostendrá hasta la tarde y luego cederá con la baja térmica nocturna.