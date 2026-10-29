Allegados de Ana Martina Conte Grand dijeron que aún no recibieron una confirmación oficial sobre su muerte en el choque de trenes en Toledo .

La familia de la sanjuanina Ana Martina Conte Grand informó que todavía no recibió una confirmación oficial sobre su muerte, pese a que medios nacionales la vincularon con el choque de trenes ocurrido en Toledo, España. La joven tenía 32 años y el siniestro entre dos formaciones dejó al menos 68 muertos, según la información difundida hasta el momento.

Según el entorno de la podóloga, su cuerpo todavía no fue localizado. Por ese motivo, familiares y allegados continúan recorriendo hospitales, centros de atención a heridos y la morgue de la zona para obtener datos certeros sobre su paradero. La búsqueda se mantiene abierta mientras no haya una identificación formal por parte de las autoridades competentes.

Información cruzada y confirmación parcial

La situación se desarrolla en medio de información cruzada que incrementó la incertidumbre entre los familiares. La Cancillería argentina difundió un comunicado en el que confirmó la muerte de un ciudadano argentino en el accidente, aunque sin identificar públicamente a la víctima. Esa omisión oficial impide, por ahora, establecer de manera pública si se trata de Ana Martina Conte Grand.

Hasta ahora, los allegados sostienen que no cuentan con una confirmación oficial que les permita cerrar la búsqueda. La falta de precisión sobre la identificación mantiene abierta la consulta con las autoridades españolas y con los equipos que trabajan en la localización de víctimas y heridos.

El estado de su hermano

La familia de Martina, oriunda de San Juan, atraviesa horas de preocupación mientras espera una definición sobre su situación. Su hermano Jeremías continúa internado en un hospital español, donde se recupera de fracturas y golpes sufridos en el mismo choque, según indicaron sus allegados. El próximo dato relevante será la confirmación oficial de identidad por parte de las autoridades o de la representación diplomática argentina.