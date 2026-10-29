UDAP, UDA y AMET adhieren al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA. La actividad escolar en San Juan se verá afectada el 29 de octubre.

Los tres gremios docentes de San Juan confirmaron su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este jueves 29 de octubre. La medida afectará la actividad escolar en la provincia y tendrá como eje el pedido de justicia por Nancy Estela Godoy.

Desde la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) informaron formalmente su participación en la huelga bajo la consigna “Por Nancy, por la verdad y la justicia”. La organización sostuvo que el caso atraviesa a la comunidad educativa sanjuanina y afirmó que “la educación pública también está de luto”.

En la misma línea, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) comunicaron que se plegarán al cese de actividades. Ambos gremios señalaron que el esclarecimiento de los hechos es fundamental para la familia de Godoy, sus compañeros y la sociedad.

Adhesión provincial Las tres entidades transmitieron además sus condolencias a los seres queridos de la docente y convocaron al conjunto del sector a acompañar el reclamo. En sus pronunciamientos, insistieron en la necesidad de conocer la verdad y de obtener respuestas sobre lo ocurrido. La convocatoria se inscribe en una jornada nacional de protesta impulsada por CTERA.

Alcance de la medida El paro se desarrollará durante toda la jornada del jueves y tendrá alcance nacional. En San Juan, la adhesión de UDAP, UDA y AMET anticipa una interrupción de actividades en las escuelas, con el reclamo por justicia como consigna central. El seguimiento de la medida permitirá dimensionar su impacto en el dictado de clases en la provincia.