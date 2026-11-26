La fecha surgió de una charla con trabajadores y no de un anuncio oficial. Las obras de renovación siguen en curso.

El trencito de San Juan podría volver a funcionar antes de Navidad, con una posible inauguración prevista para el 20 de diciembre. La referencia surgió durante una conversación entre una sanjuanina y los trabajadores que realizan las obras de renovación del espacio verde. Por ahora, no se trata de un anuncio oficial.

La información se conoció a partir de un video publicado por Mariana Luján en TikTok. En la grabación, la mujer contó que se encontraba haciendo ejercicio cuando se cruzó con los obreros que trabajan en la recuperación del lugar y les consultó por los avances en las vías del tradicional trencito. Ese intercambio fue el que instaló la fecha mencionada.





El dato generó expectativa entre quienes recuerdan la formación como una de las propuestas recreativas más reconocidas por los sanjuaninos. Su eventual regreso se vincula con las tareas de puesta en valor del espacio, aunque el material difundido no precisa plazos de obra ni un cronograma institucional. En consecuencia, la fecha mencionada debe leerse como una referencia preliminar y no como confirmación administrativa.

Antecedente y alcance: la recuperación del trencito forma parte de una intervención sobre el espacio verde donde funciona, con trabajos visibles en las vías y en la infraestructura asociada. La novedad importa porque se trata de una atracción con fuerte reconocimiento local y porque su reapertura depende del avance de esas tareas. Hasta el momento, la única referencia concreta sobre el retorno es la que aportaron los trabajadores en esa conversación informal.

Mientras no exista una comunicación oficial, la variable a seguir es si la obra mantiene la posibilidad de habilitación para el 20 de diciembre o si ese plazo se modifica. La confirmación, en todo caso, deberá surgir de la autoridad responsable de la intervención o de la administración del espacio.