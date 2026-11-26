El operativo integral de la Municipalidad de Rawson continúa recorriendo los barrios del departamento con su temporada Primavera–Verano. Este jueves 26 de noviembre, de 19 a 21 horas, la Plaza de la Mujer será el punto de encuentro para una nueva jornada de atención municipal, recreación y participación vecinal, que también contará con Talento Rawsino 2027.

La Municipalidad de Rawson continúa acercando sus servicios y programas a los vecinos a través de Rawson en Comunidad, una iniciativa que, tras su paso por Villa Novoa y Villa Lerga, llegará este jueves 26 de noviembre al barrio Hualilán, de 19 a 21 horas, en la Plaza de la Mujer, ubicada en calles Vidart y Caggiano.





El programa, impulsado por la gestión del intendente Carlos Munisaga, tiene como objetivo fortalecer la presencia territorial del municipio, generando espacios de encuentro, escucha y acompañamiento, donde los vecinos puedan acceder a diferentes servicios y oportunidades sin necesidad de trasladarse a las dependencias municipales.





Durante la jornada, el espacio Atención al Vecino brindará información sobre el funcionamiento de LITO, el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson, además de asesoramiento a instituciones.





En materia de formación y desarrollo laboral, el sector Oportunidades contará con la participación de la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex, ofreciendo información y asesoramiento sobre las distintas alternativas de formación e inserción laboral.





Por su parte, el espacio Estamos para Vos acercará propuestas vinculadas a la salud comunitaria, la familia y el deporte, promoviendo el bienestar integral de los vecinos.





El operativo también incluirá el sector Tu Barrio, Mejor, con la participación de los equipos de Servicios Públicos y Control de Vectores, que recibirán pedidos y reclamos de los vecinos, además de brindar información y recomendaciones para la prevención del Chagas y el dengue.





La recreación tendrá un lugar destacado con talleres creativos, clases de zumba y folklore, y un taller creativo destinado especialmente a mujeres, generando espacios de entretenimiento, expresión y participación comunitaria.





Asimismo, la economía social estará presente mediante Punto Ahorro y Yogurt Social, dos iniciativas orientadas a acompañar la economía familiar y facilitar el acceso a productos de consumo cotidiano.









En el marco de esta nueva jornada, continuará desarrollándose Talento Rawsino 2027, el concurso que busca descubrir, impulsar y dar visibilidad a los artistas del departamento, brindándoles la oportunidad de llegar a los escenarios de las principales fiestas departamentales.





La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años que residan en Rawson, quienes podrán participar de manera individual o grupal en disciplinas como canto y música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor.





Las instancias clasificatorias se desarrollarán en el marco de Rawson en Comunidad, mientras que las semifinales tendrán lugar en el Teatro Oscar Kümmel, donde se seleccionarán los seis finalistas que participarán de la gran final en las Peñitas Medaneras.





Los tres primeros puestos recibirán premios económicos. Además, el ganador podrá presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y tercer puesto actuarán en escenarios alternativos.





Las inscripciones son gratuitas y los interesados podrán consultar las bases y condiciones del concurso e inscribirse a través del siguiente enlace: https://municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027/