El Santuario Inmaculada Concepción celebrará su novena patronal entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre, con una programación que reúne misas, rezo del rosario, momentos de oración y propuestas comunitarias. La agenda se desarrollará todos los días entre las 7 y las 21, con transmisión en vivo a través de Instagram.

Durante las nueve jornadas, las misas matutinas se realizarán a las 7 de manera diaria. Además, los domingos 29 de noviembre y 6 de diciembre habrá una celebración especial a las 11. Por la noche, el cronograma prevé a las 20 el rezo del Rosario, las intenciones y la novena, y a las 21 la Santa Misa.

Programación diaria Cada jornada tendrá un lema y una actividad específica vinculada con la espiritualidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. El 29 de noviembre el lema será «El llamado a caminar juntos» y se realizará una exposición de carismas en el atrio del templo, con pedido de colaboración de productos de limpieza. El 30 de noviembre, bajo la consigna «Bajo la protección de la Inmaculada», los fieles podrán dejar sus intenciones en una urna especial ubicada en el corazón de la Virgen.

El 1 de diciembre, con la propuesta «Escucha y oración en el camino», habrá bendición de Biblias y se solicitará la donación de ejemplares para la Catequesis. El 2 de diciembre estará dedicado a «La humildad como cimiento pastoral», con una bendición de manos destinada especialmente a todos los servidores públicos. El 3 de diciembre, bajo el lema «Comunidad en salida y al encuentro», se pedirán alimentos no perecederos para Cáritas.

Solidaridad y cierre El 4 de diciembre la comunidad será invitada a reflexionar sobre la «Docilidad al Espíritu Santo»; el 5 de diciembre, sobre la «Perseverancia frente a las dificultades», con una encomienda a María por quienes están en geriátricos y por quienes los acompañan. El 6 de diciembre, con el lema «Unidad y fraternidad en el manto de María», se realizará el armado de la imagen del templo junto a distintas instituciones. La novena concluirá el 7 de diciembre con «El envío pastoral: ¡A misionar!», una jornada que incluirá el envío pastoral y la firma de las líneas pastorales para el próximo trienio.

La celebración se desarrollará bajo el lema «María Inmaculada, bajo tu protección renovamos nuestra misión». La transmisión en vivo estará disponible en la cuenta de Instagram @santuario_concepcion, mientras que la actividad central quedará concentrada en los nueve días previos a la festividad patronal.