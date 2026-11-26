Una falla en la planta potabilizadora puede afectar el suministro en varios sectores de Albardón este jueves 26 de noviembre. El servicio se normalizaría después de las 19.

Una falla en una bomba elevadora de la planta potabilizadora de Albardón podría afectar el servicio de agua potable durante este jueves 26 de noviembre, con una disminución del suministro hasta las 19:00. La advertencia fue informada para los usuarios alcanzados por la contingencia. El episodio incide sobre un servicio esencial y obliga a adoptar medidas de uso restringido mientras se ejecutan las tareas de normalización.

La situación alcanzaría a vecinos de Villa San Martín, Campo Afuera, Villa San Miguel, calle Nacional, calle Rawson y zonas aledañas. La extensión del alcance territorial vuelve relevante el aviso para hogares y comercios de esos sectores, que podrían registrar baja presión durante la jornada. No se informó, en el material disponible, un plazo distinto al previsto para la recuperación del suministro.

Uso racional Ante este inconveniente, se recomendó a los usuarios realizar un uso racional del agua potable mientras se desarrollan las tareas para normalizar el servicio. La indicación apunta a preservar la disponibilidad del recurso en los domicilios afectados y a reducir el impacto de la baja presión sobre la red. En paralelo, se pidió a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias hasta que se restablezcan las condiciones habituales del suministro.

Tanques domiciliarios También se recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de situaciones durante más de 24 horas, siempre que se haga un consumo responsable del recurso. Ese dato funciona como referencia para organizar reservas y consumo en el lapso en que persista la afectación. La recomendación cobra importancia en un contexto en el que la restitución del servicio está atada a la reparación de la bomba elevadora.

Según lo informado, la baja presión se mantendría hasta las 19:00 de este jueves. A partir de ese horario, el servicio debería comenzar a recuperar su funcionamiento habitual, aunque no se detallaron etapas intermedias ni un cronograma de trabajos adicional. Hasta entonces, el foco permanece en el uso cuidadoso del agua por parte de los usuarios alcanzados.