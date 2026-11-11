La sanjuanina Verónica Luján, integrante de la Comunidad Huarpe Cacique Colchagual de Sarmiento, participó este lunes del ofertorio en la Santa Misa presidida por el papa León XIV en Buenos Aires. Su presencia se produjo como representante de la región NOA-Cuyo, una designación que le fue asignada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). El episodio tuvo relevancia simbólica para la comunidad huarpe porque vinculó su representación con una ceremonia de alcance nacional en la capital del país.

Según relató la propia Luján en diálogo con el programa Amanecidos de Mil 20, la instancia previa a subir al altar estuvo marcada por una fuerte carga emocional. “Segundos antes de subir las escaleras, fue una sensación de paz, de templanza. Fue mucho para mí, algo se transformó en mí; es como otra mirada y fue muy emocionante”, dijo al aire. La declaración da cuenta de que la participación no se limitó a un rol protocolar, sino que tuvo una dimensión personal y comunitaria para la delegada sanjuanina.

Entre los cuatro delegados designados para acercar las ofrendas desde distintas regiones del país, Luján fue la única que logró romper la distancia prevista por la ceremonia y acercarse al Pontífice. En ese momento, le dio un beso al papa León XIV y recibió una bendición personal. El gesto fue interpretado por la propia protagonista como un acto que excedió su individualidad, ya que lo vinculó con la representación de su comunidad y de las raíces ancestrales que sostiene en el sur sanjuanino.

Representación regional La participación de la sanjuanina se inscribe en la tarea de ENDEPA, que articula la presencia de pueblos originarios en espacios eclesiales y pastorales. En este caso, la elección de Luján para la región NOA-Cuyo le dio visibilidad a la comunidad huarpe de Sarmiento en una ceremonia celebrada fuera de la provincia. El dato adquiere importancia porque muestra una forma de representación institucional y religiosa que trasciende el ámbito local y se proyecta sobre una misa central en Buenos Aires.

Después de la ceremonia, la propia Verónica Luján publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, donde destacó que el abrazo al Pontífice no fue una acción individual, sino el saludo de toda una comunidad. Ese cierre deja como dato relevante que la experiencia fue asumida como parte de una identidad colectiva, con proyección para la comunidad Huarpe Cacique Colchagual y para el departamento Sarmiento.