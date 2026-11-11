A pocos días de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, el sector turístico de San Juan registra consultas y ventas de paquetes vinculados con uno de los eventos más relevantes del calendario provincial. La grilla de artistas y los espectáculos previstos comenzaron a traducirse en propuestas comerciales que incluyen alojamiento, entradas y traslados.

Así lo señaló Gustavo Cortez, operador de turismo receptivo, en una entrevista concedida al programa Amanecidos, que se emite por AM Mil20. El referente explicó que, una vez conocidos los artistas que integrarán la celebración, las agencias incorporaron la fiesta a sus productos turísticos. En ese esquema, sostuvo que el evento funciona como una puerta de entrada para captar visitantes y luego ampliar su estadía en la provincia.

Paquetes y estadía

Cortez afirmó que la Fiesta Nacional del Sol es, para el sector, un producto comercial y que esa condición ya se refleja en la demanda. Según detalló, las propuestas suelen organizarse en función de las noches con mayor convocatoria y tienen, por lo general, una duración mínima de tres noches. Indicó además que una de las jornadas de mayor interés es la primera, cuando se presentará La Biónica, y precisó que alrededor del 50% de quienes compran paquetes elige llegar para esa fecha.

Las ofertas incluyen distintas alternativas de hospedaje, entradas a los espectáculos y traslados desde los hoteles hasta el estadio, con coordinación para el regreso de los pasajeros. En algunos casos, también contemplan comidas o servicios de media pensión. El operador señaló que hay disponibilidad en hoteles de dos y tres estrellas, así como en establecimientos de cuatro y cinco estrellas, con diferentes valores y prestaciones.

Impacto sobre otros servicios

El referente del turismo receptivo explicó que la fiesta no se agota en los recitales o en los espectáculos centrales. Según indicó, el objetivo es que quienes llegan por un show también consuman otros servicios turísticos, como excursiones, visitas a bodegas y recorridos por destinos de la provincia. Mencionó, entre otros, las rutas del vino, Barreal, el Parque Chimbas y el dique Punta Negra.

En ese marco, sostuvo que el movimiento generado por la fiesta alcanza a hotelería, gastronomía, transporte, guías turísticos y agencias de viajes. Cortez remarcó que se trata de una actividad que involucra a numerosos trabajadores y prestadores, en un contexto en el que el turismo busca sostener su nivel de actividad.

Contexto económico y promoción

Al analizar la situación del sector, Cortez reconoció que el turismo atraviesa un período complejo, en línea con lo que ocurre en otras actividades de la economía nacional. Dijo que la actividad viene mostrando una baja en el último tiempo, aunque destacó que los prestadores sanjuaninos continúan apostando al crecimiento y a la diversificación de la oferta.

También precisó que la promoción no comienza con la publicación de la grilla artística. Según explicó, las agencias receptivas elaboran tarifarios anuales en los que incorporan eventos como la Fiesta Nacional del Sol, la Fiesta de la Tradición, Semana Santa y las vacaciones de invierno. La difusión específica se intensifica entre dos y tres meses antes de cada realización y cobra mayor impulso cuando se confirman los artistas y espectáculos.

En esta edición, nombres como Andrés Calamaro y La Biónica aparecen entre los atractivos con capacidad de convocar público de otras provincias. Cortez sostuvo que el desafío del sector es que esa llegada inicial se traduzca en más consumo turístico y en una mayor circulación de visitantes por la provincia. El movimiento esperado para los próximos días dependerá, en buena medida, de la demanda efectiva de paquetes y de la ocupación que alcancen las distintas categorías de alojamiento.