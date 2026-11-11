Gustavo Chávez dijo que la demanda se concentra en los días de mayor convocatoria. El sector apuesta a la fiesta para mejorar un cuadro comercial complejo.

Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS 2026), el sector turístico sanjuanino ajusta su oferta para recibir visitantes en la provincia. En un contexto económico desafiante, las agencias de turismo receptivo concentran sus expectativas en la programación de la fiesta para motorizar reservas y activar la economía local.

En diálogo sobre la dinámica de ventas, Gustavo Chávez, referente del turismo receptivo en San Juan, explicó que la demanda se concentra en las jornadas de mayor convocatoria. Según señaló, “los paquetes por lo general los usamos los días de espectáculo fuerte” y el perfil de quienes compran “se concentra principalmente en los días de los espectáculos más convocantes”.

Oferta armada Para responder a ese comportamiento, los operadores diseñaron paquetes cerrados de 3 días y 2 noches. Esos programas incluyen traslados de llegada y salida, transporte al predio del evento y entradas aseguradas para los shows principales. También contemplan alojamiento con distintas categorías y, en algunos casos, media pensión.

Actividad en tensión Chávez describió la coyuntura del rubro con una frase que sintetiza la situación comercial: “Estamos remando en dulce de leche”. La expresión da cuenta de un escenario de ventas difícil para los prestadores locales, aun cuando la FNS aparece como una de las fechas de mayor movimiento del calendario turístico provincial.

El referente también remarcó que la actividad tiene un impacto directo sobre el empleo y los ingresos de numerosas familias vinculadas al turismo en la provincia. En ese marco, sostuvo que hay “muchísimas expectativas” puestas en esta edición 2026, con la esperanza de que la fiesta funcione como un impulso para el sector. El comportamiento final de la demanda quedará atado a la convocatoria de los espectáculos centrales y al nivel de reservas que se confirme en las próximas semanas.