El organismo pidió precaución por hielo, nieve, niebla y lluvia en corredores cordilleranos. También advirtió por tareas de mantenimiento y cambios bruscos del tiempo.

Todas las rutas nacionales que atraviesan San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional advirtió que las condiciones meteorológicas pueden alterar la seguridad vial en distintos tramos de la provincia.

En las zonas cordilleranas, las bajas temperaturas pueden generar sectores con calzada congelada, además de nieve, aguanieve y lluvia. El organismo también señaló la posible presencia de bancos de niebla aislados, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Corredores con precaución Entre los tramos que requieren mayor atención, Vialidad Nacional mencionó la Ruta Nacional 149, especialmente en sectores de los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia. También pidió circular con cuidado por la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo que une San Juan con Jáchal y desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

La advertencia alcanza además a la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, y al enlace desde Jáchal hacia Ischigualasto. En la Ruta Nacional 141, en el sector que conecta con La Rioja, el organismo indicó que puede haber tramos con visibilidad reducida por bancos de niebla.

Accesos y mantenimiento También se encuentran transitables la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, en dirección a Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la A014, Avenida de Circunvalación. En esos corredores, el organismo pidió circular a velocidad adecuada por la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.

Como medidas preventivas, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. También recordó que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y pidió extremar las precauciones durante el viaje.