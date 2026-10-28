El médico Néstor Guimares es el nuevo jefe de Zona Sanitaria V, recibió la norma legal respectiva de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez.



Acompañaron el acto el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario de Planificación, Gastón Jofré; el secretario Administrativo, Sebastián Godoy; La secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez y la jefa de Zona saliente, Dra. Patricia Mut.





Néstor Arturo Guimaraes Olivieri, médico clínico, egresó en el año 2005 de la Universidad de Córdoba con el título de médico. Desde 2025 se desempeña como director del Hospital Dr. Federico Cantoni en el departamento Pocito.





Actualmente cursa un Postgrado de Medicina del Deporte en el Colegio Médico de Buenos Aires. También ha realizado cursos en formación de Gestión Hospitalaria en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Favaloro.





El ministro Dobladez destacó la trayectoria, profesionalismo y capacidad de trabajo del Dr. Guimares y agradeció el compromiso y vocación de servicio durante estos años de gestión de la Dra. Patricia Mut.

En un acto realizado en la sala de situación de la Secretaría Privada del Ministerio de Salud, el médico Néstor Guimaraes asumió oficialmente como nuevo jefe de la Zona Sanitaria V. La resolución de designación fue entregada por el ministro, Amílcar Dobladez.