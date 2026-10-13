Naturgy informó que la interrupción se produjo este martes por la caída de una rama sobre líneas de media tensión. La empresa dijo que casi todos los usuarios afectados recuperaron el suministro.

Un inconveniente en la red eléctrica dejó sin suministro a sectores de Capital, Rawson y Santa Lucía durante la tarde de este martes 13 de octubre. Según informó Naturgy, la falla se originó cuando una rama cayó sobre líneas de media tensión durante tareas de poda realizadas por terceros. El episodio provocó la salida de servicio del Distribuidor Santo Tomás y afectó a distintos usuarios de esos tres departamentos.

La empresa atribuyó el origen del corte a esa incidencia sobre la red y precisó que el impacto se extendió a varios sectores urbanos de San Juan. En este tipo de interrupciones, la afectación sobre un distribuidor puede dejar sin energía a múltiples zonas conectadas a la misma infraestructura. El dato resulta relevante porque muestra la vulnerabilidad operativa de la distribución ante trabajos externos sobre tendidos cercanos.

Restablecimiento parcial

Desde Naturgy indicaron que, luego de realizar maniobras sobre la red, consiguieron recuperar el servicio para casi la totalidad de los usuarios perjudicados. La comunicación de la empresa no precisó la cantidad total de clientes alcanzados por el corte ni el tiempo exacto de duración de la interrupción. Sí confirmó que el suministro había sido normalizado en la mayor parte de las zonas afectadas durante la misma tarde del incidente.

Trabajos pendientes

La compañía agregó que el personal técnico continuaba trabajando para normalizar el servicio en los sectores que seguían afectados y completar el restablecimiento a la mayor brevedad posible. En consecuencia, el estado de la red quedó sujeto a la finalización de esas tareas en los puntos todavía comprometidos. El episodio dejó como variable a seguir la normalización total del suministro en los barrios que dependen del Distribuidor Santo Tomás.