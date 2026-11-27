La Asociación Civil Unión Vecinal reunió a familias y pioneros en un acto por el aniversario del barrio. También volvió a plantearse la falta de conexión a la red cloacal.

El barrio Los Paraísos cumplió 50 años y lo conmemoró este viernes 27 de noviembre con un acto organizado por la Asociación Civil Unión Vecinal, en el que participaron familias, antiguos residentes y autoridades invitadas. La actividad se realizó en Antequeda 1221 Sur y tuvo como eje el reconocimiento a quienes impulsaron la conformación de la comunidad.

La jornada incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa a cargo de dos de los fundadores más antiguos, además de palabras de la comisión vecinal y de representantes municipales. También se compartieron anécdotas de los primeros habitantes, una fotografía grupal con una bandera alusiva a los 50 años —1976-2026— y un agasajo para los presentes. El encuentro buscó reunir a distintas generaciones en torno a la memoria del barrio.

Origen y conformación

Los Paraísos nació como un complejo habitacional vinculado al Banco Hipotecario y, desde sus primeros años, estuvo habitado por profesionales y trabajadores de la administración pública. Con el tiempo, las familias consolidaron una identidad barrial propia, sostenida en la cercanía entre vecinos y en el sentido de pertenencia que la comunidad destacó durante la celebración. Ese recorrido explica por qué el aniversario fue presentado como un hito de organización vecinal y de continuidad residencial.

Reclamo pendiente

La conmemoración también volvió a exponer una demanda que el vecindario arrastra desde hace décadas: la falta de conexión a la red cloacal. Según lo planteado por los vecinos, la alternativa sería llegar a la red cloacal madre a través del usufructo de una franja de terrenos privados, una opción que permitiría avanzar sin recurrir a la expropiación. La obra es considerada por los habitantes como una necesidad vinculada con la salud y la calidad de vida de las familias.

Lo que sigue

El aniversario dejó planteado un doble escenario: la celebración por las cinco décadas de vida comunitaria y la persistencia de una infraestructura básica aún no resuelta. En ese marco, el reclamo por las cloacas quedó nuevamente instalado como el punto central a seguir, mientras el barrio mantiene abierta la discusión sobre la vía técnica y jurídica para concretar la conexión.