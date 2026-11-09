El abandono de una perrita en el Parque de Mayo generó reclamos entre proteccionistas sanjuaninas por el procedimiento aplicado después de que el animal fuera hallado solo en un banco del espacio verde. La situación tuvo repercusión en redes sociales y derivó en ofrecimientos de ayuda y adopción. Según relató la proteccionista Emilia Merino, la perrita fue dejada atada a un banco y junto a ella había un juguete. El caso quedó a disposición de la Policía Ecológica, que intervino para retirar al animal.

Pedido de identificación Merino pidió colaboración para identificar a la persona que la había abandonado. En una publicación, expresó: “Un pedido particularmente mío, si alguien sabe quién es la dueña/o o quién la dejó, agradeceré información al respecto”. La proteccionista también informó que el animal quedó bajo resguardo policial mientras se buscaba establecer quién era su responsable. El episodio se conoció públicamente a partir de esa difusión inicial.

Cuestionamientos al resguardo Otra proteccionista, Verónica Cayo, cuestionó las condiciones en las que fue trasladada y permaneció la perrita. Señaló que el animal estuvo desde las 15 hasta las 18 en el parque sin que nadie apareciera a reclamarlo, pese a que el caso había sido difundido en distintas redes sociales. En su descargo, escribió: “Dos bozales, collar de ahorque. ¿Tanto para una pobre perra que alguien dejó abandonada?”. También puso en duda la necesidad de utilizar esos elementos durante el procedimiento.

Decisión policial Cayo apuntó además contra la decisión de la jefa de la Policía Ecológica, la señora Balmaceda, de no permitir que la perrita fuera entregada en tránsito o dada en adopción mientras se intentaba localizar a sus responsables. De acuerdo con su relato, el animal quedó dentro de un canil en la base policial, sin posibilidad de salir. La proteccionista sostuvo que esa medida pudo aumentar el estrés de la perrita, que ya había atravesado el abandono y el traslado posterior. En ese marco, cuestionó la falta de una alternativa que priorizara su bienestar sin cerrar la posibilidad de restitución si aparecía una persona que acreditara ser su dueña.

Nuevo hogar Finalmente, Emilia Merino comunicó que la perrita consiguió “un bello hogar”. Según informó la proteccionista, varias personas se ofrecieron a recibirla después de la difusión del caso y el animal ya se encuentra en una casa donde comenzará una nueva etapa. El episodio dejó abiertos dos puntos: la identificación de quien la abandonó y la discusión sobre el modo en que fue resguardada mientras permaneció bajo intervención policial.