La visita del papa León XIV a la Argentina generó un movimiento de pasajeros desde San Juan hacia Buenos Aires y Córdoba, con servicios de ómnibus que todavía tienen lugares disponibles para salir en las próximas horas. Según informaron empresas de transporte a TELESOL, la demanda creció desde el inicio de la agenda del Pontífice en el país y se concentró en las actividades previstas para este martes 10 de noviembre.

El flujo se reflejó en la Terminal de Ómnibus, desde donde partieron sanjuaninos en distintos colectivos y comitivas. Sin embargo, quienes aún no concretaron el viaje tienen una posibilidad limitada de hacerlo antes de las actividades centrales. Los encargados consultados señalaron que la venta de pasajes se distribuyó según las fechas y los actos a los que cada pasajero buscó asistir.

Disponibilidad y tarifas Uno de los servicios con destino a Córdoba capital sale de San Juan a las 21:55 y prevé arribar a las 6:45. Para ese tramo, los pasajes cuestan entre $58.000 y $72.000, de acuerdo con el servicio elegido. Para quienes viajen a Luján, en la provincia de Buenos Aires, las tarifas informadas van desde $110.000 hasta $130.000.

En diálogo con TELESOL, encargados de distintas compañías expresaron: “Hay mucha demanda por la llegada del Papa. Mucha gente ya viajó. Eligieron de manera variada los destinos, porque hay gente que pudo viajar para el fin de semana a Buenos Aires y otros a Córdoba”. También indicaron: “Quedan lugares para ir. Si bien son lugares acotados, esta noche salen unidades a Córdoba y Buenos Aires”.

Agenda en Córdoba y Buenos Aires La posibilidad de viajar sigue vigente porque León XIV mantiene actividades programadas en ambas ciudades antes de abandonar el país. Este martes, saldrá desde Buenos Aires a las 7:30 rumbo a Córdoba, donde llegará al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9. A las 10 encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Por la tarde regresará a Buenos Aires y a las 20:15 participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde también brindará un discurso. La agenda continuará el miércoles 11 de noviembre con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como el penal de Devoto, aunque todavía no se informó el horario. A las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida está prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una hora después, a las 14, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su agenda internacional. Para los viajeros que aún evalúan salir desde San Juan, el dato relevante es que la disponibilidad existe, pero es acotada y está atada a los servicios que parten durante la noche.



